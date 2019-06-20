Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Катар
Колумбия - Катар: обзор матча 20 июня 2019
Колумбия
20.06.2019, четверг, 00:30
Кубок Америки, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Катар
84'
Замена
А. Дузандех
️️️️
Х. Аль-Хайдос
83'
Желтая карточка
А. Афиф
Замена
Л. Диас
️️️️
Р. Мартинес
75'
Желтая карточка
М. Урибе
73'
73'
Желтая карточка
П. Мигель
66'
Замена
К. Будиаф
️️️️
А. Абдулазиз
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Х. Куадрадо
64'
57'
Желтая карточка
А. Хассан
Замена
С. Ариас
️️️️
С. Медина
46'
44'
Желтая карточка
А. Мадибо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Алмоез Али
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
8
Эдвин Кардона
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Мигель Борха
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Катар
21
Юсеф Хассан
ВР
22
Мохамед аль-Бакри
ВР
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
13
Тамим аль-Мухаза
ЦЗ
0
Хамид Исмаил
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмад Дузандех
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
20
Абдуллах Аль-Арак
ЦП
18
Ахмед Фатехи
ЦП
20
Али Афиф
АП
3-4-1-1-1
1
Оспина
2
Сапата
13
Мина
23
Санчес
3
Медина
15
Урибе
5
Барриос
6
Тесильо
11
Куадрадо
10
Родригес
19
Мартинес
3-3-1-3
1
Аль-Шиб
3
Хассан
15
аль-Рави
2
Мигель
6
Абдулазиз
23
Мадибо
5
Салман
16
Хухи
11
Афиф
10
Аль-Хайдос
19
Али
19
Мартинес
7
Диас
7
Диас
19
Мартинес
3
Медина
4
Ариас
4
Ариас
3
Медина
11
Куадрадо
9
Фалькао
9
Фалькао
11
Куадрадо
10
Аль-Хайдос
17
Дузандех
17
Дузандех
10
Аль-Хайдос
6
Абдулазиз
12
Будиаф
12
Будиаф
6
Абдулазиз
Остались в запасе
Колумбия
Катар
18
Густаво Куэльяр
ОП
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
21
Юсеф Хассан
ВР
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
13
Тамим аль-Мухаза
ЦЗ
20
Абдуллах Аль-Арак
ЦП
18
Ахмед Фатехи
ЦП
22
Мохамед аль-Бакри
ВР
0
Хамид Исмаил
ЦЗ
20
Али Афиф
АП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
18
Густаво Куэльяр
ОП
12
Камило Варгас
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Мигель Борха
ЦФ
Остались в запасе
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
21
Юсеф Хассан
ВР
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
13
Тамим аль-Мухаза
ЦЗ
20
Абдуллах Аль-Арак
ЦП
18
Ахмед Фатехи
ЦП
22
Мохамед аль-Бакри
ВР
0
Хамид Исмаил
ЦЗ
20
Али Афиф
АП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Колумбия - Катар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Алексис Эррера
Стадион:
Морумби
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Колумбия
Катар
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Мексика – Колумбия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+