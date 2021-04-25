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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Пршибрам
Карвина - Пршибрам: обзор матча 25 апреля 2021
Карвина
25.04.2021, воскресенье, 15:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Пршибрам
12'
L. Edrisa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Пршибрам
90'
+8
Желтая карточка
J. Šiman
Замена
M. Janecka
️️️️
M. Sindelar
85'
73'
Замена
J. Kvida
️️️️
Ф. Зорван
72'
Красная карточка
M. Novy
Замена
Т. Острак
️️️️
В. Синявский
67'
65'
Замена
S. Vavra
️️️️
E. Antwi
Замена
T. Jursa
️️️️
Р. Мазань
46'
Желтая карточка
R. Mikus
34'
Желтая карточка
S. Drame
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
L. Edrisa
Пас отдал
Ф. Зорван
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
10
R. Mikus
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Пршибрам
32
Martin Novy
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
18
Jiri Mezera
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
8
Josef Obdrzal
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
7
Томаш Острак
АП
9
Roman Haša
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
12
Jiri Januska
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
4-3-1-3
31
44
27
Мазань
0
99
Синявский
21
5
Косе
9
Чмелик
27
32
10
3-3-5
32
0
20
8
Зорван
0
0
71
8
0
18
14
99
Синявский
7
Острак
7
Острак
99
Синявский
0
0
0
0
27
Мазань
8
8
27
Мазань
0
0
0
0
8
Зорван
15
15
8
Зорван
Остались в запасе
Карвина
Пршибрам
9
Roman Haša
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
12
Jiri Januska
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Остались в запасе
12
Jiri Januska
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Карвина - Пршибрам
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
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Карвина
Пршибрам
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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