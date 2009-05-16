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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Карлсруэ
Вердер - Карлсруэ: обзор матча 16 мая 2009
Вердер
16.05.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Карлсруэ
73'
У. Алмейда
28'
Л. Штиндль
39'
Л. Штиндль
55'
А. Иашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Карлсруэ
Замена
К. Тимм
️️️️
Д. Кеннеди
Желтая карточка
М. Энгельхардт
Замена
М. Мутцель
️️️️
С. Фрайс
ГОЛ! 1:3!
У. Алмейда
Желтая карточка
А. Циолис
Замена
М. Озил
️️️️
Ю. Враньеш
Замена
К. Фритц
️️️️
О. Бауманн
ГОЛ! 0:3!
А. Иашвили
Желтая карточка
П. Нимайер
Замена
Т. Себастьян
️️️️
М. Франц
Замена
П. Нимайер
️️️️
Т. Фрингс
ГОЛ! 0:2!
Л. Штиндль
Желтая карточка
С. Лангкамп
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Желтая карточка
М. Франц
19'
Желтая карточка
Г. Адуобе
Пенальти не реализован!
М. Энгельхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
11
Юрица Враньеш
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Диего
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Карлсруэ
14
Маркус Миллер
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
20
Александр Иашвили
ЛП
22
Марко Энгельхардт
ЦП
4
Годфрид Адуобе
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Себастьян Фрайс
ПП
16
Джошуа Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Эдмунд Беккер
Вердер
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
10
Месут Озил
АП
18
Петер Нимайер
ПП
Карлсруэ
29
Томас Унгер
ВР
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
5
Тим Себастьян
ЦЗ
13
Михаэль Мутцель
ЦП
17
Тимо Штаффелд
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
7
Кристиан Тимм
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Визе
8
Пасанен
6
Тошич
4
Предль
0
Фрингс
11
Враньеш
6
Циолис
10
Диего
22
Харник
9
Алмейда
4-4-1-1
14
Миллер
22
Челоцци
4
Лангкамп
5
Франц
4
Айхнер
9
Фрайс
22
Энгельхардт
4
Адуобе
20
Иашвили
13
Штиндль
16
Кеннеди
1
Бауманн
8
Фритц
8
Фритц
1
Бауманн
11
Враньеш
10
Озил
10
Озил
11
Враньеш
0
Фрингс
18
Нимайер
18
Нимайер
0
Фрингс
9
Фрайс
13
Мутцель
13
Мутцель
9
Фрайс
5
Франц
5
Себастьян
5
Себастьян
5
Франц
16
Кеннеди
7
Тимм
7
Тимм
16
Кеннеди
Остались в запасе
Вердер
Карлсруэ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
Главный тренер
Томас Шааф
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
17
Тимо Штаффелд
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
29
Томас Унгер
ВР
Главный тренер
Эдмунд Беккер
Остались в запасе
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
17
Тимо Штаффелд
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
29
Томас Унгер
ВР
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Эдмунд Беккер
Статистика матча Вердер - Карлсруэ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
- : -
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Кемптер
(Саульдорф)
Стадион:
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