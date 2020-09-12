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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карлсруэ - Унион
Карлсруэ - Унион: обзор матча 12 сентября 2020
Карлсруэ
12.09.2020, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карлсруэ - Унион
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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- : -
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Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
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22.11.2026
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3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
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