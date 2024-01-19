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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Камерун
Сенегал - Камерун: обзор матча 19 января 2024
Сенегал
19.01.2024, пятница, 20:00
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
3 : 1
Завершен
Камерун
16'
И. Сарр
71'
Х. Диалло
90+5'
С. Мане
83'
Ж. Кастеллетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Камерун
ГОЛ! 3:1!
С. Мане
Пас отдал
И. Гуйе
90'
+5
90'
+1
Замена
Ж. Тчамадеу
️️️️
Э. Чато
83'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Кастеллетто
Пас отдал
О. Нтчам
Замена
И. Ндиайе
️️️️
И. Сарр
82'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Х. Диалло
81'
79'
Замена
О. Нтчам
️️️️
И. Нею
75'
Желтая карточка
И. Нею
74'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
М. Нгамале
Замена
И. Гуйе
️️️️
П. Сарр
74'
ГОЛ! 2:0!
Х. Диалло
Пас отдал
И. Сарр
71'
Желтая карточка
А. Диалло
58'
48'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
45'
+3
Желтая карточка
О. Кеман
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
П. Сарр
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
(К)
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
26
Пап Гуйе
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Энцо Чато
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
12
Иван Нею
ОП
20
Оливье Кеман
ЦП
8
Франк Ангисса
(К)
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Сенегал
1
Альфред Гомис
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ПЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
14
Оливье Нтчам
ЦП
20
Бен Эллиот
ЦП
9
Фарис Мумбанья
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
13
Леонель Атеба
ЦФ
2-1-2-3-2
16
Менди
3
Кулибали
22
Диалло
26
Гуйе
8
Камара
17
Сарр
10
Мане
14
Якобс
18
Сарр
20
Диалло
15
Дьятта
4-1-3-1-1
23
Онана
21
Кастеллетто
4
Ву
26
Чато
5
Толо
12
Нею
20
Кеман
8
Ангисса
7
Н'Куду
19
Нгамале
9
Магри
17
Сарр
5
Гуйе
5
Гуйе
17
Сарр
18
Сарр
13
Ндиайе
13
Ндиайе
18
Сарр
20
Диалло
11
Джексон
11
Джексон
20
Диалло
26
Чато
22
Тчамадеу
22
Тчамадеу
26
Чато
12
Нею
14
Нтчам
14
Нтчам
12
Нею
19
Нгамале
9
Мумбанья
9
Мумбанья
19
Нгамале
Остались в запасе
Сенегал
Камерун
1
Альфред Гомис
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
29
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
1
Фабрис Ондоа
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ПЗ
20
Бен Эллиот
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
29
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабрис Ондоа
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ПЗ
20
Бен Эллиот
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Сенегал - Камерун
1
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
9
Нарушения
14
14
Офсайды
3
0
Количество передач
334
376
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Махмуд Али Махмуд Исмаил
Стадион:
Шарль Конан Банни
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