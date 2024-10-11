Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа - Китайский Тайбэй
Камбоджа - Китайский Тайбэй: обзор матча 11 октября 2024
Камбоджа
11.10.2024, пятница, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Китайский Тайбэй
62'
S. Chanthea
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Камбоджа - Китайский Тайбэй
89'
Замена
Y. Huang
️️️️
C. Ting-yang
ГОЛ! 1:0!
S. Chanthea
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбоджа
1
Hul Kimhuy
ВР
13
Sareth Krya
ЦЗ
4
Mohammed Faeez Khan
ЦЗ
18
Seut Baraing
ЦЗ
5
Soeuy Visal
ЦЗ
15
David Nop
ЦП
6
Yudai Ogawa
ЦП
9
Sieng Chanthea
ЦФ
11
Nick Taylor
ЦФ
7
Lim Pisoth
ЦФ
11
Thiva Brak
ЦФ
Главный тренер
Кодзи Гетоку
Китайский Тайбэй
1
Huang Chiu Lin
ВР
2
Christopher Tiao
ЦЗ
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
16
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
4
Chen Ting-yang
ЦЗ
6
Meng-Cheng Tsai
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
18
Emilio Estevez
ЦФ
9
Wei-Chieh Huang
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Камбоджа
21
Vireak Dara
ВР
22
Reth Lyheng
ВР
3
Taing Bunchhai
ЦЗ
7
Muslim Yeu
ЦЗ
26
Min Ratanak
ЦП
40
Lim Aarun Raymond
ЦП
2
Mizuno Hikaru
ЦП
16
Sokyuth Kim
ЦП
12
Sos Souhana
ЦП
8
Orn Chanpolin
ЦП
8
Sosidan Nhean
ЦФ
17
Sa Ty
ЦФ
Китайский Тайбэй
12
Hsuan Tuan
ВР
12
Odo Jacobs
ВР
4
Yung-Chun Huang
ЦЗ
7
Wen-Yen Chin
ЦЗ
20
Yeh Ching-chun
ЦП
4-2-4
1
13
18
5
4
15
6
9
11
7
11
4-2-2
1
15
16
4
2
6
17
9
18
4
4
4
4
Остались в запасе
Камбоджа
Китайский Тайбэй
21
Vireak Dara
ВР
22
Reth Lyheng
ВР
3
Taing Bunchhai
ЦЗ
7
Muslim Yeu
ЦЗ
26
Min Ratanak
ЦП
40
Lim Aarun Raymond
ЦП
2
Mizuno Hikaru
ЦП
16
Sokyuth Kim
ЦП
12
Sos Souhana
ЦП
8
Orn Chanpolin
ЦП
8
Sosidan Nhean
ЦФ
17
Sa Ty
ЦФ
Главный тренер
Кодзи Гетоку
12
Hsuan Tuan
ВР
12
Odo Jacobs
ВР
7
Wen-Yen Chin
ЦЗ
20
Yeh Ching-chun
ЦП
Главный тренер
Мэтт Росс
Остались в запасе
21
Vireak Dara
ВР
22
Reth Lyheng
ВР
3
Taing Bunchhai
ЦЗ
7
Muslim Yeu
ЦЗ
26
Min Ratanak
ЦП
40
Lim Aarun Raymond
ЦП
2
Mizuno Hikaru
ЦП
16
Sokyuth Kim
ЦП
12
Sos Souhana
ЦП
8
Orn Chanpolin
ЦП
8
Sosidan Nhean
ЦФ
17
Sa Ty
ЦФ
Остались в запасе
12
Hsuan Tuan
ВР
12
Odo Jacobs
ВР
7
Wen-Yen Chin
ЦЗ
20
Yeh Ching-chun
ЦП
Главный тренер
Кодзи Гетоку
Главный тренер
Мэтт Росс
Статистика матча Камбоджа - Китайский Тайбэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
4 : 0
04.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
1 : 1
13.11.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
1 : 2
05.06.2025
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
1 : 2
25.03.2025
Аруба
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
Таиланд
Новости команд
Все
Камбоджа
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Камбоджа – Бутан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.55
3 июня
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
2025.11.13 15:30
4
Камбоджа – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025
2025.06.05 13:50
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Камбоджа – Бутан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.55
3 июня
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
2025.11.13 15:30
4
Камбоджа – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025
2025.06.05 13:50
Прогноз на точный счет матча Камбоджа – Таджикистан: товарищеский матч, 5 мая 2025
2025.06.04 12:04
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Тайвань: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 10:00
Российский футболист хочет сыграть за сборную Тайваня в отборе ЧМ-2026
2022.08.29 14:08
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+