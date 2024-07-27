Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Кальмар
Норрчепинг - Кальмар: обзор матча 27 июля 2024
Норрчепинг
27.07.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
2 : 0
Завершен
Кальмар
17'
К. Ниман
66'
К. Ниман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Кальмар
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Y. Inzoudine
89'
Желтая карточка
С. Скрабб
Замена
Т. Прица
️️️️
К. Ниман
84'
79'
Замена
K. Jensen
️️️️
J. Ring
Пенальти не реализован!
К. Ниман
76'
69'
Замена
Y. Inzoudine
️️️️
М. Хальберг
ГОЛ! 2:0!
К. Ниман
66'
64'
Желтая карточка
Р. Гояни
57'
Замена
С. Скрабб
️️️️
М. Свенссон
49'
Желтая карточка
L. Saetra
ГОЛ! 1:0!
К. Ниман
Пас отдал
C. Björk
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
39
Lars Saetra
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
29
Romarinho
ЦП
23
Роберт Гояни
(К)
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
20
Якоб Тренсков
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Норрчепинг
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
14
Симон Скрабб
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
2-1-3
2
Калли
19
Ватсон
9
Траустасон
91
15
5
Ниман
2-3-1-3
1
39
2
5
Хальберг
23
Гояни
29
28
Свенссон
9
Исламович
10
20
Тренсков
5
Ниман
22
Прица
22
Прица
5
Ниман
5
Хальберг
12
12
5
Хальберг
28
Свенссон
14
Скрабб
14
Скрабб
28
Свенссон
10
7
7
10
Остались в запасе
Норрчепинг
Кальмар
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
30
Jakob Kindberg
ВР
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Норрчепинг - Кальмар
1
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
15
Офсайды
0
2
Количество передач
367
514
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
Новости команд
Все
Норрчепинг
Кальмар
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+