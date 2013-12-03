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Расписание матчей
Германия. Кубок
Унион - Кайзерслаутерн
Унион - Кайзерслаутерн: обзор матча 03 декабря 2013
Унион
03.12.2013, вторник, 22:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Кайзерслаутерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Унион - Кайзерслаутерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
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2 : 0
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