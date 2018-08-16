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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кайрат - Сигма
Кайрат - Сигма: обзор матча 16 августа 2018
Кайрат
16.08.2018, четверг, 17:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Сигма
61'
М. Эппель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Сигма
Красная карточка
Исаэль
90'
+4
Желтая карточка
М. Эппель
84'
ГОЛ! 1:0!
М. Эппель
Пас отдал
И. Куат
61'
Начало матча
Статистика матча Кайрат - Сигма
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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