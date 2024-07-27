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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Кайрат
Шахтер Караганда - Кайрат: обзор матча 27 июля 2024
Шахтер Караганда
27.07.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Кайрат
30'
Г. Зария
49'
Ж. Пауло
90+7'
В. Швырев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Кайрат
90'
+7
ГОЛ! 0:3!
В. Швырев
87'
Замена
В. Швырев
️️️️
О. Арад
83'
Желтая карточка
Е. Сорокин
Замена
М. Драченко
️️️️
Е. Козлов
78'
64'
Замена
А. Ульшин
️️️️
В. Громыко
64'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Г. Зария
Замена
️️️️
А. Назымханов
60'
49'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пауло
Желтая карточка
Е. Кыбырай
48'
Замена
Е. Кыбырай
️️️️
Б. Савкив
46'
46'
Замена
Д. Касабулат
️️️️
Л. Гадрани
36'
Желтая карточка
Г. Зария
30'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зария
Желтая карточка
А. Тюлюбай
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
80
Йован Илич
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
11
Жоао Пауло
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Шабанов
5
Стаменкович
2
Рыжук
15
Савкив
88
Каньяс
44
Тюлюбай
80
Илич
18
Назымханов
7
Козлов
10
Ашортия
3-2-2-3
1
Ульянов
28
Сорокин
44
Гадрани
15
Арад
14
Мартынович
5
Кургин
55
Громыко
77
Зария
22
Сейдахмет
93
Сантана
11
Пауло
15
Савкив
14
Кыбырай
14
Кыбырай
15
Савкив
7
Козлов
7
Драченко
7
Драченко
7
Козлов
44
Гадрани
4
Касабулат
4
Касабулат
44
Гадрани
77
Зария
18
Сергеев
18
Сергеев
77
Зария
55
Громыко
23
Ульшин
23
Ульшин
55
Громыко
15
Арад
18
Швырев
18
Швырев
15
Арад
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Кайрат
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
44
Данил Устименко
ВР
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Шахтер Караганда - Кайрат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
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