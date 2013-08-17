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Расписание матчей
Италия. Кубок
Юве Стабиа - Варезе
Юве Стабиа - Варезе: обзор матча 17 августа 2013
Юве Стабиа
17.08.2013, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Варезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Юве Стабиа - Варезе
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Матчи команд
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