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Расписание матчей
Италия. Кубок
Варезе - Виртус Энтелла
Варезе - Виртус Энтелла: обзор матча 23 августа 2014
Варезе
23.08.2014, суббота, 22:30
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Виртус Энтелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Варезе - Виртус Энтелла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Варезе
Италия. Кубок, 4 раунд
Лацио
3 : 0
02.12.2014
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Варезе
1 : 0
23.08.2014
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 4 раунд
Парма
4 : 1
03.12.2013
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Юве Стабиа
1 : 1
17.08.2013
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Болонья
2 : 1
18.08.2012
Варезе
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 12 тур
Каррарезе
- : -
21.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
27.10.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
24.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Падова
1 : 2
17.10.2026
Виртус Энтелла
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Варезе
Виртус Энтелла
Кассано может возобновить карьеру, в среду итальянец объявил об уходе из футбола
2017.07.28 21:46
3
Кассано может продолжить карьеру во втором дивизионе Италии
2017.02.26 16:08
Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку
2016.10.09 10:17
28
Кассано может возобновить карьеру, в среду итальянец объявил об уходе из футбола
2017.07.28 21:46
3
Кассано может продолжить карьеру во втором дивизионе Италии
2017.02.26 16:08
Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку
2016.10.09 10:17
28
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