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Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Варезе
Парма - Варезе: обзор матча 03 декабря 2013
Парма
03.12.2013, вторник, 23:59
Италия. Кубок, 4 раунд
4 : 1
Завершен
Варезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парма - Варезе
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
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02.11.2026
Парма
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Парма
0 : 0
28.10.2026
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0 : 3
19.10.2026
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Варезе
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23.08.2014
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4 : 1
03.12.2013
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Юве Стабиа
1 : 1
17.08.2013
Варезе
Италия. Кубок, 3 раунд
Болонья
2 : 1
18.08.2012
Варезе
Информация о матче
Стадион:
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