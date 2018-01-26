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Расписание матчей
Англия. Кубок
Йовил - Манчестер Юнайтед
Йовил - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 января 2018
Йовил
26.01.2018, пятница, 22:55
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
41'
М. Рэшфорд
61'
А. Эррера
89'
Д. Лингард
90+3'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Йовил - Манчестер Юнайтед
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Рохо
89'
ГОЛ! 0:3!
Д. Лингард
Пас отдал
М. Дармиан
81'
Желтая карточка
С. Мактоминей
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Эррера
Пас отдал
А. Санчес
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Начало матча
Статистика матча Йовил - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
- : -
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Галифакс
2 : 0
31.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 15 тур
Хорнчерч
1 : 2
27.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 14 тур
Йовил
1 : 2
24.10.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Уилдстон
0 : 6
10.10.2026
Йовил
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Хюиш Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
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