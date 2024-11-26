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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шаньдун Тайшань - Джохор
Шаньдун Тайшань - Джохор: обзор матча 26 ноября 2024
Шаньдун Тайшань
26.11.2024, вторник, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 5 тур
1 : 0
Завершен
Джохор
68'
Z.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шаньдун Тайшань - Джохор
Желтая карточка
Б. Лю
90'
+10
90'
+10
Желтая карточка
Э. Исрафилов
Желтая карточка
X. Wu
90'
89'
Замена
А. Фазаил
️️️️
И. Ундабаррена
Желтая карточка
Кризан
87'
Желтая карточка
Z.
87'
Замена
Z. Gao
️️️️
Y. Li
84'
74'
Замена
H.
️️️️
Х. Муньис
ГОЛ! 1:0!
Z.
Пас отдал
Кризан
68'
Замена
В. Казаишвили
️️️️
J. Bi
60'
51'
Замена
B.
️️️️
Х. Обрегон
Желтая карточка
Y. Li
50'
Замена
Z.
️️️️
Я. Лю
46'
Замена
X. Wu
️️️️
A. Abudulam
46'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Инса
Желтая карточка
Z. Chi
32'
24'
Желтая карточка
Х. Муньис
22'
Желтая карточка
И. Ундабаррена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
20
Marcel
ЦЗ
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
29
Пу Чен
ЛВ
33
Биньбинь Лю
ЛВ
7
Xie Wenneng
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Джохор
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Мурило
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
30
Начо Инса
(К)
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Ариф Айман
ПВ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
24
O. Arribas
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
19
Zeca
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Джохор
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
4
Афик Фазаил
ОП
21
Nazmi Faiz
ЦП
26
Мохамаду Сумаре
ПВ
37
Heberty
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
19
Ромель Моралес
ЦФ
3-2-2-2-1
14
Ванг
25
35
24
11
Лю
20
7
22
33
Лю
29
Чен
13
3-4-1-2
58
Субиаурре
13
14
14
Мурило
8
Ундабаррена
30
Инса
10
Муньис
23
Исрафилов
10
Айман
24
9
Обрегон
22
33
33
22
13
17
17
13
24
10
Казаишвили
10
Казаишвили
24
11
Лю
19
19
11
Лю
8
Ундабаррена
4
Фазаил
4
Фазаил
8
Ундабаррена
10
Муньис
37
37
10
Муньис
9
Обрегон
9
9
9
Обрегон
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Джохор
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
10
Хесе
ЛВ
26
Мохамаду Сумаре
ПВ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Остались в запасе
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
9
Кризан
ЦФ
Остались в запасе
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
10
Хесе
ЛВ
26
Мохамаду Сумаре
ПВ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Эктор Бидольо
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Джохор
6
4
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
22
11
Офсайды
0
2
Количество передач
272
548
Сейвы
8
0
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ратчабури
1 : 1
24.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Джохор
3 : 0
27.10.2026
Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Пхохан Стилерс
0 : 2
13.10.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Новости команд
Все
Шаньдун Тайшань
Джохор
Побит рекорд мирового футбола – 109 матчей чемпионата подряд без поражений
22 августа
2
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