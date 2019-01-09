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Расписание матчей
Кубок Азии
Япония - Туркменистан
Япония - Туркменистан: обзор матча 09 января 2019
Япония
09.01.2019, среда, 14:00
Кубок Азии, группа F, 1 тур
3 : 2
Завершен
Туркменистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Япония - Туркменистан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
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Туркменистан
3 : 1
10.06.2025
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