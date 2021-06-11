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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Сербия
Япония - Сербия: обзор матча 11 июня 2021
Япония
11.06.2021, пятница, 13:25
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Сербия
48'
Д. Ито
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Япония - Сербия
Замена
R. Ogawa
️️️️
Ю. Нагатомо
82'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Т. Минамино
82'
Замена
Т. Асано
️️️️
Д. Ито
76'
72'
Замена
С. Кестич
️️️️
С. Митрович
Замена
М. Ямане
️️️️
С. Муроя
65'
61'
Желтая карточка
С. Павлович
58'
Замена
Ж. Гаврич
️️️️
Н. Йович
ГОЛ! 1:0!
Д. Ито
Пас отдал
Ш. Танигучи
48'
46'
Желтая карточка
Д. Йовелич
46'
Замена
М. Вулич
️️️️
М. Макарич
46'
Замена
М. Петкович
️️️️
М. Груйич
Замена
А. Онаиву
️️️️
К. Фурухаси
46'
Замена
Х. Кавабе
️️️️
К. Хашимото
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
0
Сеи Муроя
ПЗ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
0
Кенто Хашимото
ЦП
15
Даичи Камада
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
0
Неманья Йович
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
0
Милан Макарич
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Япония
23
Даниэль Шмидт
ВР
23
Косуке Накамура
ВР
1
Эиджи Кавашима
ВР
2
Мики Ямане
ПЗ
0
Хайао Кавабе
ЦП
8
Генки Харагучи
ЦП
18
Такума Асано
ЦП
26
Тацухиро Сакамото
ПВ
0
Адо Онаиву
ЦФ
0
Gen Shoji
ЦФ
0
R. Ogawa
ЦФ
0
Shinnosuke Nakatani
ЦФ
0
S. Sasaki
ЦФ
Сербия
23
Марко Илич
ВР
23
Джордже Николич
ВР
0
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
22
Марко Петкович
ПЗ
0
Желько Гаврич
ЛВ
17
Иван Илич
ЦП
7
Милош Вулич
ЦП
4-1-1-3-1
12
Гонда
5
Нагатомо
3
Танигучи
5
Уэда
0
Муроя
5
Морита
0
Хашимото
8
Минамино
15
Камада
14
Ито
9
Фурухаси
4-1-2-1-2
1
Райкович
24
Спайич
13
Митрович
3
Павлович
17
Терзич
5
Груйич
6
Гудель
5
Максимович
0
Йович
9
Йовелич
0
Макарич
9
Фурухаси
0
Онаиву
0
Онаиву
9
Фурухаси
0
Хашимото
0
Кавабе
0
Кавабе
0
Хашимото
8
Минамино
8
Харагучи
8
Харагучи
8
Минамино
0
Муроя
2
Ямане
2
Ямане
0
Муроя
5
Нагатомо
0
0
5
Нагатомо
14
Ито
18
Асано
18
Асано
14
Ито
0
Йович
0
Гаврич
0
Гаврич
0
Йович
13
Митрович
0
Кестич
0
Кестич
13
Митрович
5
Груйич
22
Петкович
22
Петкович
5
Груйич
0
Макарич
7
Вулич
7
Вулич
0
Макарич
Остались в запасе
Япония
Сербия
26
Тацухиро Сакамото
ПВ
0
Gen Shoji
ЦФ
0
Shinnosuke Nakatani
ЦФ
23
Даниэль Шмидт
ВР
23
Косуке Накамура
ВР
0
S. Sasaki
ЦФ
1
Эиджи Кавашима
ВР
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
23
Марко Илич
ВР
23
Джордже Николич
ВР
17
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
26
Тацухиро Сакамото
ПВ
0
Gen Shoji
ЦФ
0
Shinnosuke Nakatani
ЦФ
23
Даниэль Шмидт
ВР
23
Косуке Накамура
ВР
0
S. Sasaki
ЦФ
1
Эиджи Кавашима
ВР
Остались в запасе
23
Марко Илич
ВР
23
Джордже Николич
ВР
17
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Япония - Сербия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
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25.03.2027
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Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
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1 : 3
13.11.2026
Германия
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04.10.2026
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