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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ягеллония - Петрокуб
Ягеллония - Петрокуб: обзор матча 24 октября 2024
Ягеллония
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
2 : 0
Завершен
Петрокуб
69'
А. Пулулу
72'
А. Пулулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Петрокуб
Замена
P. Kováčik
️️️️
M. Villar Miki
87'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
А. Пулулу
87'
Желтая карточка
Нене
83'
Замена
М. Листковски
️️️️
Д. Чурлинов
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Пулулу
Пас отдал
M. Villar Miki
72'
ГОЛ! 1:0!
А. Пулулу
69'
67'
Желтая карточка
V. Jardan
Замена
Нене
️️️️
J. Kubicki
61'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
К. Хансен
61'
46'
Замена
M. Lupan
️️️️
В. Амброш
44'
Желтая карточка
Т. Лунгу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЛЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
9
Владимир Амброш
(К)
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
22
Marin Caruntu
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Ягеллония
12
Miłosz Piekutowski
ВР
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
18
Нене
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Петрокуб
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
3-1-1-3-2
50
Абрамович
8
Моутинью
3
Стойинович
61
Сачек
6
Романчук
14
21
Чурлинов
11
Имас
9
Пулулу
26
Дигес
99
Хансен
3-4-3
1
90
Жардан
4
Мудрак
20
Дуанла
8
39
Лунгу
22
9
Амброш
11
Платика
22
17
Нихаев
9
Пулулу
10
Нгуямба
10
Нгуямба
9
Пулулу
77
77
14
18
Нене
18
Нене
14
99
Хансен
23
23
99
Хансен
21
Чурлинов
29
Листковски
29
Листковски
21
Чурлинов
9
Амброш
23
23
9
Амброш
Остались в запасе
Ягеллония
Петрокуб
12
Miłosz Piekutowski
ВР
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
12
Miłosz Piekutowski
ВР
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Остались в запасе
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Ягеллония - Петрокуб
1
2
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
2
Количество передач
615
414
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.5
0.11
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
0 : 0
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Главный судья:
Daniyar Sakhi, Kazakhstan
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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