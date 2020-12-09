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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Истанбул Башакшехир
ПСЖ - Истанбул Башакшехир: обзор матча 09 декабря 2020
ПСЖ
09.12.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
5 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
21'
Неймар
38'
Неймар
42'
К. Мбаппе (П)
50'
Неймар
62'
К. Мбаппе
57'
М. Топал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
Т. Пембеле
90'
+2
89'
Замена
Н. Шадли
️️️️
М. Текдемир
80'
Замена
Э. Каплан
️️️️
Ф. Гульбрандсен
Замена
А. Диалло
️️️️
П. Кимпембе
80'
Замена
И. Гуйе
️️️️
М. Верратти
80'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
А. Флоренци
80'
68'
Замена
Д. Ба
️️️️
Э. Кривелли
68'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
Х. Али Калдырым
68'
Замена
Жулиано
️️️️
Рафаэл
Замена
Т. Керер
️️️️
Маркиньос
67'
63'
Желтая карточка
Э. Кривелли
ГОЛ! 5:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
62'
57'
ГОЛ! 4:1!
М. Топал
Пас отдал
И. Кахведжи
ГОЛ! 4:0!
Неймар
Пас отдал
А. Ди Мария
50'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Рафинья
46'
42'
Желтая карточка
М. Гюнок
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Мбаппе
42'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
38'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
М. Верратти
21'
12'
Желтая карточка
Рафаэл
10'
Желтая карточка
М. Текдемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
20
Жулиано
АП
89
Энес Каракуш
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Навас
5
Баккер
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Флоренци
5
Паредес
2
Перейра
6
Верратти
12
Рафинья
10
Неймар
10
Мбаппе
4-4-2
34
Гюнок
2
Рафаэл
33
Али Калдырым
21
Текдемир
26
Понк
19
Озкан
17
Кахведжи
9
Тюрук
5
Топал
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
24
Флоренци
12
Пембеле
12
Пембеле
24
Флоренци
3
Кимпембе
22
Диалло
22
Диалло
3
Кимпембе
5
Маркиньос
6
Керер
6
Керер
5
Маркиньос
6
Верратти
5
Гуйе
5
Гуйе
6
Верратти
12
Рафинья
11
Ди Мария
11
Ди Мария
12
Рафинья
33
Али Калдырым
5
Болинголи
5
Болинголи
33
Али Калдырым
8
Гульбрандсен
75
Каплан
75
Каплан
8
Гульбрандсен
21
Текдемир
89
Шадли
89
Шадли
21
Текдемир
2
Рафаэл
20
Жулиано
20
Жулиано
2
Рафаэл
27
Кривелли
19
Ба
19
Ба
27
Кривелли
Остались в запасе
ПСЖ
Истанбул Башакшехир
7
Бандиугу Фадига
АП
2
Колин Дагба
ПЗ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Ахмет Киванч
ВР
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
7
Бандиугу Фадига
АП
2
Колин Дагба
ПЗ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча ПСЖ - Истанбул Башакшехир
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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