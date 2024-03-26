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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Туркменистан - Иран
Туркменистан - Иран: обзор матча 26 марта 2024
Туркменистан
26.03.2024, вторник, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 4 тур
0 : 1
Завершен
Иран
45+5'
М. Гайеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туркменистан - Иран
90'
+1
Желтая карточка
Р. Резаэян
70'
Замена
А. Голизаде
️️️️
М. Гайеди
70'
Замена
О. Нурафкан
️️️️
М. Горбани
Замена
Y. Mammedow
️️️️
A. Abdurakhmanov
67'
Желтая карточка
A. Abdurakhmanov
58'
Замена
️️️️
D. Durdyev
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
М. Гайеди
Пас отдал
М. Тареми
39'
Желтая карточка
О. Канаани
Желтая карточка
D. Durdyev
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туркменистан
1
Ahallyyev Rustem
ВР
15
Abdy Basimov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
2
Guychmyrat Annaguliyev
ЦЗ
21
Teymur Çaryýev
ЦП
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
8
Mirza Beknazarov
ЦП
20
Begmyrat Bayov
ЦП
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
17
Altymyrat Annadurdiyev
ЦФ
11
Didar Durdyev
ЦФ
7
Arslanmyrat Amanov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
16
Мохаммад Горбани
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Туркменистан
23
Rakhat Zhaparov
ВР
16
Batyr Babayev
ВР
18
Rovshengeldy Khalmammedov
ЦЗ
12
Ybrayym Mammedow
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
22
Meilis Diniev
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
Иран
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
13
Saman Fallah
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
11
Али Голизаде
ПВ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
17
M. R. Azadi
ЦФ
3-5-3
1
15
5
2
6
8
20
18
21
7
11
17
4-1-1-3-1
22
Хоссейни
23
Резаэян
4
Хализаде
13
Канаани
5
Мохаммади
16
Горбани
6
Эзатолахи
29
Мохеби
14
Годдос
10
Гайеди
9
Тареми
6
12
12
6
16
Горбани
21
Нурафкан
21
Нурафкан
16
Горбани
10
Гайеди
11
Голизаде
11
Голизаде
10
Гайеди
Остались в запасе
Туркменистан
Иран
23
Rakhat Zhaparov
ВР
16
Batyr Babayev
ВР
18
Rovshengeldy Khalmammedov
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
22
Meilis Diniev
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Saman Fallah
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
17
M. R. Azadi
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
23
Rakhat Zhaparov
ВР
16
Batyr Babayev
ВР
18
Rovshengeldy Khalmammedov
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
22
Meilis Diniev
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
Остались в запасе
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Saman Fallah
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
17
M. R. Azadi
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Туркменистан - Иран
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Туркменистан
3 : 1
10.06.2025
Таиланд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Сивакорн Пу-удом
(Бангкок)
Посещаемость:
10230
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