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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Реал Сосьедад
Интер - Реал Сосьедад: обзор матча 12 декабря 2023
Интер
12.12.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Реал Сосьедад
86'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Т. Кубо
86'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Муньос
85'
Желтая карточка
А. Элустондо
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
82'
Замена
А. Бастони
️️️️
Ф. Димарко
77'
77'
Замена
А. Элустондо
️️️️
И. Субельдия
77'
Замена
Й. Магунаселайя
️️️️
А. Захарян
76'
Желтая карточка
Т. Кубо
Желтая карточка
Л. Мартинес
75'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
65'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Г. Мхитарян
65'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
65'
61'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
У. Садик
44'
Желтая карточка
А. Захарян
21'
Желтая карточка
И. Субельдия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
(К)
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Интер
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
19
Андре Силва
ЦФ
23
Альберто Дадье
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
30
Аугусто
15
Ачерби
36
Дармиан
16
Фраттези
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
7
Куадрадо
4
Санчес
9
Тюрам
4-2-3-1
1
Ремиро
14
Траоре
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
14
Кубо
23
Захарян
10
Оярсабаль
6
Садик
32
Димарко
95
Бастони
95
Бастони
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
23
Барелла
22
Мхитарян
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
3
Муньос
63
Тирни
63
Тирни
3
Муньос
5
Субельдия
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Субельдия
6
Садик
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
6
Садик
23
Захарян
11
Магунаселайя
11
Магунаселайя
23
Захарян
14
Кубо
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
14
Кубо
Остались в запасе
Интер
Реал Сосьедад
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
23
Альберто Дадье
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
18
Дэви Классен
АП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
23
Альберто Дадье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Интер - Реал Сосьедад
1
4
Всего ударов по воротам
5
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
4
9
Офсайды
2
0
Количество передач
165
335
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.05
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Джузеппе Меацца
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