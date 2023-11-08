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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Интер
Зальцбург - Интер: обзор матча 08 ноября 2023
Зальцбург
08.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
0 : 1
Завершен
Интер
85'
Л. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Интер
Замена
А. Форсон
️️️️
О. Глух
87'
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Конате
87'
87'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
К. Аугусто
85'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Мартинес
Замена
П. Ратков
️️️️
Р. Шимич
79'
Желтая карточка
О. Глух
75'
68'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Г. Мхитарян
68'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
61'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
С. Павлович
51'
49'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Замена
Л. Гурна
️️️️
А. Ульмер
46'
46'
Замена
С. де Врей
️️️️
Я. Биссек
27'
Желтая карточка
Я. Биссек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
(К)
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
10
Оскар Глух
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
(К)
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
29
Люка Гурна
ОП
17
Аманква Форсон
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-3-1-2
30
Шлагер
17
Ульмер
6
Байду
31
Павлович
37
Дедич
24
Сучич
2
Бидструп
24
Капалдо
10
Глух
19
Конате
9
Шимич
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
30
Аугусто
16
Фраттези
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
9
Тюрам
4
Санчес
17
Ульмер
29
Гурна
29
Гурна
17
Ульмер
10
Глух
17
Форсон
17
Форсон
10
Глух
9
Шимич
10
Ратков
10
Ратков
9
Шимич
19
Конате
45
Нене
45
Нене
19
Конате
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
28
Биссек
6
де Врей
6
де Врей
28
Биссек
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
23
Барелла
22
Мхитарян
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
Остались в запасе
Зальцбург
Интер
58
Нико Мантль
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
11
Фернандо
ЦФ
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
11
Фернандо
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Зальцбург - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Ред Булл Арена
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