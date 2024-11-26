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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - РБ Лейпциг
Интер - РБ Лейпциг: обзор матча 26 ноября 2024
Интер
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
27'
К. Люкеба (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - РБ Лейпциг
85'
Желтая карточка
К. Люкеба
85'
Замена
V. Gebel
️️️️
Л. Гертрейда
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Л. Мартинес
76'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Х. Чалханоглу
76'
70'
Замена
А. Вермерен
️️️️
А. Уэдраого
Замена
К. Аугусто
️️️️
А. Бастони
65'
Замена
М. Тюрам
️️️️
М. Тареми
65'
61'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Айдара
61'
Замена
Б. Шешко
️️️️
А. Силва
61'
Замена
А. Уэдраого
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Я. Биссек
️️️️
Б. Павар
44'
34'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Желтая карточка
А. Бастони
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Люкеба
Пас отдал
Ф. Димарко
27'
Желтая карточка
Б. Павар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
19
Андре Силва
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тареми
4-2-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
2
Гертрейда
21
Айдара
44
Кампль
14
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
19
Силва
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
28
Павар
28
Биссек
28
Биссек
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Тареми
Уэдраого
48
Вермерен
48
Вермерен
Уэдраого
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
14
Баумгартнер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
14
Баумгартнер
2
Гертрейда
47
47
2
Гертрейда
19
Силва
30
Шешко
30
Шешко
19
Силва
Остались в запасе
Интер
РБ Лейпциг
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
26
Мартен Вандевордт
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
50
Майк Айду
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Интер - РБ Лейпциг
2
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
481
484
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.15
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Джузеппе Меацца
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