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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Интер - Кубань Холдинг
Интер - Кубань Холдинг: обзор матча 21 апреля 2021
Интер
21.04.2021, среда, 16:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Кубань Холдинг
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Интер - Кубань Холдинг
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0
0
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0
0
Матчи команд
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
Интер
0 : 7
09.06.2021
Кубань
Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур
Интер
1 : 2
28.05.2021
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур
Динамо Мх
3 : 1
23.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Анжи
6 : 1
20.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 29 тур
Интер
1 : 2
16.05.2021
Спартак-Нальчик
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Информация о матче
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Кубань Холдинг
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