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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия - Малайзия
Индонезия - Малайзия: обзор матча 14 сентября 2014
Индонезия
14.09.2014, воскресенье, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Малайзия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Индонезия - Малайзия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
- : -
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Лаос
0 : 3
09.10.2025
Малайзия
Информация о матче
Стадион:
Гелора Дельта
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