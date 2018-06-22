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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нигерия - Исландия
Нигерия - Исландия: обзор матча 22 июня 2018
Нигерия
22.06.2018, пятница, 18:00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Исландия
49'
А. Муса
75'
А. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Исландия
Замена
А. Ивоби
️️️️
О. Этебо
90'
87'
Замена
А. Фрейр Скуласон
️️️️
А. Гуннарссон
Замена
О. Игало
️️️️
К. Ихеначо
85'
83'
Пенальти не реализован!
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 2:0!
А. Муса
Пас отдал
К. Омеруо
75'
71'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
Й. Бедварссон
65'
Замена
С. Ингасон
️️️️
Р. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
В. Мозес
49'
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
Б. Идову
46'
Желтая карточка
Б. Идову
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
2
Брайан Идову
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
6
Леон Балогун
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
8
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
19
Рюрик Гисласон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Нигерия
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Икечукву Эзенва
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
15
Жоэль Оби
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
12
Абдуллахи Шеху
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
13
Сими
ЦФ
Исландия
12
Фредерик Шрам
ВР
1
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
4-4-1-1
1
Узохо
2
Идову
6
Балогун
5
Троост-Эконг
22
Омеруо
4
Ндиди
10
Оби Микел
8
Этебо
11
Мозес
7
Муса
14
Ихеначо
4-3-1-2
1
Халльдорсон
14
Арнасон
23
Магнуссон
2
Саеварссон
6
Сигурдссон
19
Гисласон
8
Бьярнасон
14
Гуннарссон
10
Сигурдссон
22
Бедварссон
11
Финнбогасон
2
Идову
21
Эбуехи
21
Эбуехи
2
Идову
8
Этебо
17
Ивоби
17
Ивоби
8
Этебо
14
Ихеначо
9
Игало
9
Игало
14
Ихеначо
6
Сигурдссон
5
Ингасон
5
Ингасон
6
Сигурдссон
14
Гуннарссон
23
Скуласон
23
Скуласон
14
Гуннарссон
22
Бедварссон
9
Сигурдарсон
9
Сигурдарсон
22
Бедварссон
Остались в запасе
Нигерия
Исландия
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Икечукву Эзенва
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
15
Жоэль Оби
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
12
Абдуллахи Шеху
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
13
Сими
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
12
Фредерик Шрам
ВР
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Остались в запасе
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Икечукву Эзенва
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
15
Жоэль Оби
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
12
Абдуллахи Шеху
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
13
Сими
ЦФ
Остались в запасе
12
Фредерик Шрам
ВР
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Гернот Рор
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Статистика матча Нигерия - Исландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Конгер
(Палмерстон-Норт)
Стадион:
Волгоград Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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