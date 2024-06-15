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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Швейцария
Венгрия - Швейцария: обзор матча 15 июня 2024
Венгрия
15.06.2024, суббота, 16:00
Чемпионат Европы, группа A, 1 тур
1 : 3
Завершен
Швейцария
66'
Б. Варга
12'
К. Дуа
45'
М. Эбишер
90+3'
Б. Эмболо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Швейцария
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Б. Эмболо
Желтая карточка
А. Фиола
87'
86'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Ндой
Замена
М. Адам
️️️️
Р. Салаи
79'
Замена
М. Дардаи
️️️️
М. Керкез
79'
73'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Р. Варгас
Желтая карточка
А. Салаи
69'
69'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
С. Видмер
68'
Замена
З. Амдуни
️️️️
К. Дуа
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
А. Надь
67'
ГОЛ! 1:2!
Б. Варга
Пас отдал
Д. Собослаи
66'
66'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Р. Фройлер
59'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Замена
Б. Болла
️️️️
А. Ланг
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Эбишер
Пас отдал
Р. Фройлер
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Дуа
Пас отдал
М. Эбишер
5'
Желтая карточка
С. Видмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Дан Ндой
АП
17
Рубен Варгас
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Гулачи
6
Орбан
4
Салаи
5
Фиола
11
Керкез
2
Ланг
8
Надь
13
Шафер
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
4-1-3-1-1
1
Зоммер
3
Видмер
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
9
Дуа
8
Фройлер
20
Эбишер
11
Ндой
17
Варгас
2
Ланг
14
Болла
14
Болла
2
Ланг
11
Керкез
15
Дардаи
15
Дардаи
11
Керкез
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
8
Надь
20
Салаи
9
Адам
9
Адам
20
Салаи
3
Видмер
2
Стержиу
2
Стержиу
3
Видмер
11
Ндой
22
Ридер
22
Ридер
11
Ндой
8
Фройлер
6
Сьерро
6
Сьерро
8
Фройлер
17
Варгас
7
Эмболо
7
Эмболо
17
Варгас
9
Дуа
10
Амдуни
10
Амдуни
9
Дуа
Остались в запасе
Венгрия
Швейцария
17
Каллум Стайлс
ЦП
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
Главный тренер
Марко Росси
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
17
Каллум Стайлс
ЦП
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Венгрия - Швейцария
2
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
13
Офсайды
3
2
Количество передач
439
450
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.23
2.38
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Рейн Энерги
Посещаемость:
41676 из 50374 зрителей (82%)
Где смотреть матч:
Okko
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