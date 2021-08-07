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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вайхе Фленсбург - Хольштайн
Вайхе Фленсбург - Хольштайн: обзор матча 07 августа 2021
Вайхе Фленсбург
07.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Хольштайн
104'
P. Herrmann
110'
P. Herrmann
93'
Ф. Арп (П)
120'
Ф. Резе
120+2'
Ф. Бартельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вайхе Фленсбург - Хольштайн
120'
+2
ГОЛ! 2:3!
Ф. Бартельс
120'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Резе
ГОЛ! 2:1!
P. Herrmann
110'
ГОЛ! 1:1!
P. Herrmann
104'
93'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Арп
91'
Замена
S. Lorenz
️️️️
S. Thesker
84'
Желтая карточка
A. Mühling
80'
Желтая карточка
П. Эррас
67'
Замена
Ф. Резе
️️️️
Й. Меес
67'
Замена
M. Kirkeskov
️️️️
J. van den Bergh
59'
Замена
Ф. Арп
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
Желтая карточка
P. Thomsen
50'
29'
Желтая карточка
J. van den Bergh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайхе Фленсбург
19
Florian Kirschke
ВР
20
Patrick Thomsen
ЦЗ
16
Torge Paetow
ЦЗ
37
Dominic Hartmann
ЦП
6
Kevin Schulz
ЦП
23
Kevin Njie
ЦП
33
Torben Rehfeldt
ЦФ
37
Patrick Herrmann
ЦФ
Хольштайн
4
Патрик Эррас
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
8
Йосуа Меес
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
15
Johannes van den Bergh
ЦФ
5
Stefan Thesker
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Вайхе Фленсбург
15
Florian Meyer
ЦП
9
Tim Wulff
ЦФ
Хольштайн
1
Ioannis Gelios
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
22
Aleksandar Ignjovski
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
2-3-2
19
20
16
37
6
23
37
33
1-1-1-5
4
Эррас
31
Бартельс
7
Скрыбски
5
11
Фридйонссон
33
Дахне
5
Нойман
6
Валь
5
32
32
5
15
2
2
15
8
Меес
11
Резе
11
Резе
8
Меес
11
Фридйонссон
7
Арп
7
Арп
11
Фридйонссон
Остались в запасе
Вайхе Фленсбург
Хольштайн
15
Florian Meyer
ЦП
9
Tim Wulff
ЦФ
1
Ioannis Gelios
ЦФ
22
Aleksandar Ignjovski
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
Остались в запасе
15
Florian Meyer
ЦП
9
Tim Wulff
ЦФ
Остались в запасе
1
Ioannis Gelios
ЦФ
22
Aleksandar Ignjovski
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
Статистика матча Вайхе Фленсбург - Хольштайн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вайхе Фленсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Вайхе Фленсбург
2 : 4
07.08.2021
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вайхе Фленсбург
1 : 5
31.10.2018
Вердер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Вайхе Фленсбург
1 : 0
19.08.2018
Бохум
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
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