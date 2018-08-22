Главные новости дня. Кутепов вернулся в общую группу «Спартака», Ари дисквалифицирован на три матча

УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» готов заплатить 100 миллионов за Ракитича.

Кутепов вернулся в общую группу «Спартака».

РФС вынес наказание ЦСКА за оскорбительные баннеры в адрес Еременко и Карреры.

Ари дисквалифицирован на три матча.

Де Росси готов пойти на понижение зарплаты в два раза, чтобы остаться в «Роме».

Бикфалви может перейти из «Урала» в ЦСКА.

«Рубин» и Сонг заключили мировое соглашение.

Дзюба в третий раз за четыре тура стал лучшим игроком РПЛ.