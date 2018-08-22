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    Ари дисквалифицирован на три матча

    Нападающий «Краснодара» Ари отстранен от участия в российской Премьер-лиге на три матча. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    Форвард «быков» дисквалифицирован за умышленный удар головой защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

    «Ари связывался с комитетом по видеосвязи в скайпе, давал объяснения на русском языке. Также мы получили письмо от ФК «Краснодар», клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом.

    Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 14:35
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 13:32

      Если Ари будет продолжать играть в таком же духе , его карьера может скоро завершится.

      3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 22 августа 2018, 20:21

      Та ну, я думал расстреляют, а тут....

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 22 августа 2018, 20:14

      Надо было головой думать, а не бодаться!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 18:51

      маловато, за рецидив матчей 10-12 стоило дать.

      11
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      Рейтинг: +1430

      Freyd > OfaZavr 22 августа 2018, 20:43

      согласен,но по правилам до 4 матчей включительно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Freyd 23 августа 2018, 09:45

      жаль что правила таковы, нужно бы их изменить для таких личностей как Ари, тем более он еще и рецидивист)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 22 августа 2018, 18:35

      Ари нужно в Испанию отправить, в корриде в качестве быка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 августа 2018, 18:23

      Под Зидана косануть хотел...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 22 августа 2018, 18:17

      Практически простили ! бычок ***...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 22 августа 2018, 18:12

      Ну это вообще смешно) этому рецидивисту и всего 3? Чем эти все там думают? 8!! как минимум за такое и если еще вспомнить как этот подонок в финале с Уралом нарывался?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd > Пестрый 22 августа 2018, 20:44

      Максимум 4 всего(и это печально)

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 августа 2018, 17:54

      дободался игрочишка

      8
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 августа 2018, 16:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да он не хотел его бить, он его не видел, он не умышленно, это была борьба за мяч!

      -5
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Спартач80 22 августа 2018, 18:23

      А кто ныл мальчуган, что не нравятся отмазки которые лепит судейский корпус лапочкина с егоровым, так что выплюни сперму мальчик и не п ,,зди

      -1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Спартач80 22 августа 2018, 20:07

      Дешевый ответ как у лапочкина с егоровым не хочеш держать проглоти и не п,,зди

      1
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      Рейтинг: +1430

      Freyd > Krasnodar 123 22 августа 2018, 20:45

      Да промесу в воздухе надо было зависнуть

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Freyd 22 августа 2018, 21:10

      Нет кто подпрыгнул на ногу соперника должен наступать и это нормально? Что ересь гнать ?

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      Рейтинг: +643

      Symbol > Krasnodar 123 23 августа 2018, 00:14

      Т.е Промес должен не на мяч смотреть в эпизоде, а куда приземляется? Причем смотреть должен ЖОПОЙ (пересмотри повтор), как ты матч? Ни у него, ни у тебя походу там глаз нет. Он куда приземляется не видел, да и в воздухе находился секунды 2, такм захочешь не среагируешь, а ты смотрел жопой, потому что не видишь очевидного. Обидка глаза залила...

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      Рейтинг: +643

      Symbol > Krasnodar 123 23 августа 2018, 00:15

      Или надо всех как велика наказывать? Смотрел на мяч, играл в него, Игорюша упал неудачно и до свидания Велик? Таковы по твоему правила футбола?

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