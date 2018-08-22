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Ари дисквалифицирован на три матча

22 августа 2018, 14:35
49

Нападающий «Краснодара» Ари отстранен от участия в российской Премьер-лиге на три матча. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Форвард «быков» дисквалифицирован за умышленный удар головой защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Ари связывался с комитетом по видеосвязи в скайпе, давал объяснения на русском языке. Также мы получили письмо от ФК «Краснодар», клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом.

Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ», – сказал Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ари
Комментарии (49)
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Боцман59rus
1534938379
Доигрался к у й на скрипке... - и за оскорбительные высказывания после игры, в адрес РПЛ - матчей пять, а если Галицкий с головой дружит, еще и рублем наказать, за поставленный под сомнение, имидж клуба, который нарабатывался не один год, уважаемыми людьми.)))
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Добрый Бобер
1534938424
Мало. Не поймёт.
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xColaz
1534938505
Похоже, ему конец. Скоро ложь про "извинения" раскроется и тогда уже видимо дисквалифицируют навсегда и с позором выгонят из футбола, а если повезет, то и из страны
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amazonaws
1534939150
То, что не удалось Спартаку, скандально удалось судье Лапочкину. Судья Лапочкин судил согласно ЦЕНЫ вопроса и помог Спартаку УКРАСТЬ три очка у Краснодара. В Европе Спартак проваливает, а в чемпионате России идёт впереди, потому что судьи работают под заказ! Спартак выезжает только за счёт скандальной работы судей. Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ! Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR. СРОЧНО! Кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19? Угадайте с 1-го раза. Правильно! Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат. Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате! Егоров ничем не отличается от Будогосского. Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ. Половину судей надо отстранять и назначать новых. Пока такие, как Егоров рулят, ЧЕСТНОГО судейства не будет. Как только Будогосского отстранили, так сразу Егоров начал с судейских скандалов. Им нет конца. С судейством надо разбираться! Чиновники РФС боятся устанавливать систему, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в нашем футболе. Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Лапочкин Краснодар ЗАСУДИЛ в 4-м туре! Судьи делятся с нужными людьми, чтобы их ОТМАЗЫВАЛИ и назначали по-новой СКАНДАЛИТЬ, Вот вам КРУГОВОРОТ коррупционных денег в нашем футболе. Они ДОВОЛЬНЫ и смеются, а на команды и работу тренеров им ГЛУБОКО и ХАМСКИ наплевать.
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TihonAlt
1534939466
боднулся, теперь отдохнет, голову полечит.
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oyabun
1534941979
Видимо все эти извинения также были по Скайпу. Кто их не увидел и не услышал, сам, значит и виноват. ))
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батог
1534942243
За удар по лицу вне стадиона - 2 года тюрьмы!!!! 3 матча дисквалификации за умышленный снос сзади дают (с травмой). Что то слабенько!!!! И где опубликованы извинения? Что то от него, все по козлинному!!! Да, кстати - это рецидив!
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Krasnodar 123
1534943785
Да он не хотел его бить, он его не видел, он не умышленно, это была борьба за мяч!
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Полная Канистра
1534949656
дободался игрочишка
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OfaZavr
1534953091
маловато, за рецидив матчей 10-12 стоило дать.
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