Ари дисквалифицирован на три матча

Нападающий «Краснодара» Ари отстранен от участия в российской Премьер-лиге на три матча. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Форвард «быков» дисквалифицирован за умышленный удар головой защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Ари связывался с комитетом по видеосвязи в скайпе, давал объяснения на русском языке. Также мы получили письмо от ФК «Краснодар», клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом.

Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ», – сказал Григорьянц.