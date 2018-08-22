Кутепов вернулся в общую группу «Спартака»

Футболисты «Спартака» начали подготовку к матчу 5-го тура чемпионата России с московским «Динамо».

В общую группу красно-белых сегодня вернулся Илья Кутепов. Защитник еще не провел ни одной игры в нынешнем сезоне. Сначала он набирал кондиции после выступления на чемпионате мира, а затем получил травму в области паха.

Ранее сообщалось, что интерес к Кутепову проявляют «Зенит» и «Краснодар».

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 25 августа на «Открытие Арене».