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    Кутепов вернулся в общую группу «Спартака»

    Футболисты «Спартака» начали подготовку к матчу 5-го тура чемпионата России с московским «Динамо».

    В общую группу красно-белых сегодня вернулся Илья Кутепов. Защитник еще не провел ни одной игры в нынешнем сезоне. Сначала он набирал кондиции после выступления на чемпионате мира, а затем получил травму в области паха.

    Ранее сообщалось, что интерес к Кутепову проявляют «Зенит» и «Краснодар».

    Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 25 августа на «Открытие Арене».

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.08.2018 14:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 13:12

      Теперь нужно найти ему место в обороне. Держать в запасе Илью теперь будет не целесообразно.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 августа 2018, 18:53

      С выздоровлением Илюха!!! Работы до хрена!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 18:47

      ну теперь ему остается только доказывать, стараться и ждать своего шанса.

      5
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 22 августа 2018, 17:15

      вот и ладненько!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 22 августа 2018, 15:48

      Хотелось бы посмотреть его в схеме с 3-мя ЦЗ.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2018, 15:34

      Вернули Кутепова под конвоем.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 августа 2018, 14:41

      с выздоровлением. играть теперь можно в 3 центральных

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 22 августа 2018, 14:38

      В схеме 4-4-2, его некуда поставить, Жиго ведь на фланг не уберешь...
      - остается в три ЦЗ, по краям Мельгареха с Ташаевым, ибо Самедов всю бровку не закроет - пенсионер.
      Либо банка. С основы сборной на лавку Спартака, надо умудриться.))))

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 августа 2018, 14:23

      Хорошая новость.
      Центр обороны снова в полном сборе с запасом.

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