УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов

На руководителей УЕФА оказала большое впечатление работа системы видеоповторов - VAR на ЧМ-2018 в России, хотя они, до этого, всячески выступали против и сейчас продолжают выступать и всячески тормозить внедрение.
Но под напором общественного мнения и значимого прогресса чемпионата Мира по футболу, который ГРАНДИОЗНО и ЗНАМЕНАТЕЛЬНО прошел в России, европейская футбольная организация УЕФА планирует начать использовать VAR в Лиге чемпионов, но только с 1/4 финала этого сезона.
И всё!!! Только в одном турнире из множества проводимых!
В УЕФА, якобы, рассчитывают, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии ЛЧ.
А про другие турниры, под эгидой УЕФА, чиновники организации СТЫДЛИВО замалчивают и не хотят в них внедрять новую систему VAR.
В начале сентября это решение будут обсуждать на встрече Европейской ассоциации клубов.
Кроме того, УЕФА намеревается использовать VAR на Евро-2020, но этот вопрос ещё пока в стадии обсуждения.
В том случае, если УЕФА начнёт использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи — арбитров у ворот.
Это по инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров - VAR, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.
Это нововведение в УЕФА АКТИВНО поддерживал и продвигал Пьерлуиджи Коллина, однако, он, в конце июля, тихо покинул судейский комитет.
По неофициальным сообщениям, он, якобы, СМЕЛО вступал за скорейшее внедрение системы видеоповторов в европейском футболе, что не понравилось многим влиятельным чиновникам УЕФА, которые ЯРО выступали ПРОТИВ!
Именно по этой причине ему пришлось РЕЗКО и НЕОЖИДАННО покинуть судейский комитет УЕФА.
Свой уход он объяснил личными причинами.
А УЕФА приняло иезуитское решение, чтобы не выглядеть ретроградами в глазах футбольной общественности, которые уже давно добиваются от УЕФА широкого внедрения системы VAR в европейский футбол.
УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО!
Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры.
Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам, влияют и делают нужный результат, какой ими же и заказывается.
Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина в конце июля покинул пост главы судейского комитета УЕФА.
Коллина занимал эту должность в УЕФА с 2010 года.
В то же время Коллина сохранил пост главы судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) и консультанта Итальянской ассоциации арбитров.
Пьерлуиджи Коллина шесть раз признавался лучшим арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Судил финалы Лиги чемпионов 1999 года и чемпионата мира 2002 года.
По инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.
УЕФА собирается ввести систему видеоповторов (VAR) в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Организация планирует начать использовать видеоповторы с четвертьфинальной стадии турнира.
В УЕФА рассчитывают, что это позволит избежать серьезных судейских ошибок. В начале сентября состоится встреча Европейской ассоциации клубов, на которой пройдет обсуждение данного решения.
Система видеоповторов была использована на прошедшем чемпионате мира в России.