УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов

УЕФА собирается ввести систему видеоповторов (VAR) в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Организация планирует начать использовать видеоповторы с четвертьфинальной стадии турнира.

В УЕФА рассчитывают, что это позволит избежать серьезных судейских ошибок. В начале сентября состоится встреча Европейской ассоциации клубов, на которой пройдет обсуждение данного решения.

Система видеоповторов была использована на прошедшем чемпионате мира в России.