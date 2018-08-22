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    УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов

    УЕФА собирается ввести систему видеоповторов (VAR) в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Организация планирует начать использовать видеоповторы с четвертьфинальной стадии турнира.

    В УЕФА рассчитывают, что это позволит избежать серьезных судейских ошибок. В начале сентября состоится встреча Европейской ассоциации клубов, на которой пройдет обсуждение данного решения.

    Система видеоповторов была использована на прошедшем чемпионате мира в России.

    Источник: The Times

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    22.08.2018 12:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 августа 2018, 14:39

      На руководителей УЕФА оказала большое впечатление работа системы видеоповторов - VAR на ЧМ-2018 в России, хотя они, до этого, всячески выступали против и сейчас продолжают выступать и всячески тормозить внедрение.
      Но под напором общественного мнения и значимого прогресса чемпионата Мира по футболу, который ГРАНДИОЗНО и ЗНАМЕНАТЕЛЬНО прошел в России, европейская футбольная организация УЕФА планирует начать использовать VAR в Лиге чемпионов, но только с 1/4 финала этого сезона.
      И всё!!! Только в одном турнире из множества проводимых!

      В УЕФА, якобы, рассчитывают, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии ЛЧ.
      А про другие турниры, под эгидой УЕФА, чиновники организации СТЫДЛИВО замалчивают и не хотят в них внедрять новую систему VAR.
      В начале сентября это решение будут обсуждать на встрече Европейской ассоциации клубов.
      Кроме того, УЕФА намеревается использовать VAR на Евро-2020, но этот вопрос ещё пока в стадии обсуждения.
      В том случае, если УЕФА начнёт использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи — арбитров у ворот.

      Это по инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров - VAR, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.
      Это нововведение в УЕФА АКТИВНО поддерживал и продвигал Пьерлуиджи Коллина, однако, он, в конце июля, тихо покинул судейский комитет.
      По неофициальным сообщениям, он, якобы, СМЕЛО вступал за скорейшее внедрение системы видеоповторов в европейском футболе, что не понравилось многим влиятельным чиновникам УЕФА, которые ЯРО выступали ПРОТИВ!
      Именно по этой причине ему пришлось РЕЗКО и НЕОЖИДАННО покинуть судейский комитет УЕФА.
      Свой уход он объяснил личными причинами.
      А УЕФА приняло иезуитское решение, чтобы не выглядеть ретроградами в глазах футбольной общественности, которые уже давно добиваются от УЕФА широкого внедрения системы VAR в европейский футбол.
      УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО!
      Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры.
      Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам, влияют и делают нужный результат, какой ими же и заказывается.

      Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина в конце июля покинул пост главы судейского комитета УЕФА.
      Коллина занимал эту должность в УЕФА с 2010 года.
      В то же время Коллина сохранил пост главы судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) и консультанта Итальянской ассоциации арбитров.
      Пьерлуиджи Коллина шесть раз признавался лучшим арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
      Судил финалы Лиги чемпионов 1999 года и чемпионата мира 2002 года.
      По инициативе Коллины была введена система видеопомощи арбитров, которая в 2018 году была официально включена в правила игры в футбол после серии испытаний на международных турнирах.

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 12:36

      Отлично.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 22 августа 2018, 23:10

      правильно

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 18:30

      лучше бы сразу с группового этапа, ошибки судей ведь встречаются всегда, не только с серьезных стадий турнира.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 22 августа 2018, 14:16

      В России тоже бы не помешало..

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 августа 2018, 13:57

      До четвертьфинала всё по понятиям, а потом по закону.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 августа 2018, 13:09

      Может и нам пора !!! Думаю , что наши ведущие клубы -- легко поставят систему , на своих стадионах !!!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 августа 2018, 12:56

      Всё верно. Меньше будет всяких рамосов)))

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 августа 2018, 12:42

      Чудики.

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      Рейтинг: +12

      trahtorist92 22 августа 2018, 12:17

      Странное решение. Почему не с начала тогда.

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