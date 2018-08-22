РФС вынес наказание ЦСКА за оскорбительные баннеры в адрес Еременко и Карреры

Российский футбольный союз наказал ЦСКА штрафом в 300 тысяч рублей и закрытием фанатской трибуны на один матч условно. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Санкция применена по итогам рассмотрения матча 4-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», во время которого болельщики армейской команды вывесили ряд баннеров оскорбительного содержания. Многие из них были адресованы футболисту Роману Еременко, а также Массимо Каррере.

«Был рассмотрен рапорт делегатов матча, в котором было указано, что на ограждении секторов болельщики ЦСКА разместили многочисленные баннеры с ненормативной лексикой, было выявлено 16 баннеров. За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф ЦСКА в размере 30 тысяч рублей. За публичную демонстрацию зрителями баннеров оскорбительного характера и содержащих ненормативную лексику ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей. Также было принято решение запретить допуск на трибуну А стадиона ЦСКА на один домашний матч условно. Установить для ЦСКА испытательный срок до окончания сезона-2018/19, в случае очередного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции», – сказал Григорьянц.