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  • РФС вынес наказание ЦСКА за оскорбительные баннеры в адрес Еременко и Карреры

РФС вынес наказание ЦСКА за оскорбительные баннеры в адрес Еременко и Карреры

22 августа 2018, 14:28
23

Российский футбольный союз наказал ЦСКА штрафом в 300 тысяч рублей и закрытием фанатской трибуны на один матч условно. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Санкция применена по итогам рассмотрения матча 4-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», во время которого болельщики армейской команды вывесили ряд баннеров оскорбительного содержания. Многие из них были адресованы футболисту Роману Еременко, а также Массимо Каррере.

«Был рассмотрен рапорт делегатов матча, в котором было указано, что на ограждении секторов болельщики ЦСКА разместили многочисленные баннеры с ненормативной лексикой, было выявлено 16 баннеров. За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф ЦСКА в размере 30 тысяч рублей. За публичную демонстрацию зрителями баннеров оскорбительного характера и содержащих ненормативную лексику ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей. Также было принято решение запретить допуск на трибуну А стадиона ЦСКА на один домашний матч условно. Установить для ЦСКА испытательный срок до окончания сезона-2018/19, в случае очередного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции», – сказал Григорьянц.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Григорьянц Артур
Комментарии (23)
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Мары
1534937568
Прелестно. По табуну из всех орудий долбанули. Бабок итак нет, так они Гинера вообще без штанов оставят. Хотя это конечно лучше чем друг дружку резать.
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OldenVad
1534938681
Мне вот не понятно, почему баннер про Карреру вывесили на матче с Арсеналом? Не ужели они такие сыкуны? И зачем они вообще стали ковыряться в личных делах Карреры, не имеющих отношения ни к футболу ни к спартаку? Это так подло. У каждого свои скелеты в шкафу, зачем нужно марать свои копыта.
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ivany4
1534938741
Кони до конца сезона наговорились и накричались!!! Теперь роток на замок, и баннеры в кладовку!!!
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Чикомас
1534939452
За Карреру согласен. Глупо. И даже пожалуй непорядочно. Тем более что мужик он похоже очень даже приличный. Ну а Еременко получит свое когда с хрюшками играть будем. И по делу получит. Гнида он конечно..
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Project Бабангида
1534941298
по моим подщётам, у григорьянца уже четыре золотых боинга в гараже
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aaaaahhhh
1534942882
можно сказать - подсадили парня на кокаин а теперь стеб устроили. сколько дятлов среди коне -болельщиков???
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OfaZavr
1534953359
глупо поступили вот и пришло время для наказания. хотя нужно штрафовать тех кто это сделал ведь клуб тут совсем не при чем.
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Старикан
1534954996
Уверен, что если бы штрафные деньги передавались бы тем кого оскорбляют, то желающих это делать не было бы!
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Алекc
1534956161
штрафовать действительно нужно тех, кто эти банеры вывешивает.. так хоть как то может будет порядок... а этим болельщикам в кавычках пофиг все равно, клуб штраф оплатит и все норм.. можно следующий оскорбительный плакат готовить!
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zigbert
1535019884
С Еременко все понятно - перешел в другой клуб. С Каррерой же обошлись подло.
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