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    РФС вынес наказание ЦСКА за оскорбительные баннеры в адрес Еременко и Карреры

    Российский футбольный союз наказал ЦСКА штрафом в 300 тысяч рублей и закрытием фанатской трибуны на один матч условно. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    Санкция применена по итогам рассмотрения матча 4-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», во время которого болельщики армейской команды вывесили ряд баннеров оскорбительного содержания. Многие из них были адресованы футболисту Роману Еременко, а также Массимо Каррере.

    «Был рассмотрен рапорт делегатов матча, в котором было указано, что на ограждении секторов болельщики ЦСКА разместили многочисленные баннеры с ненормативной лексикой, было выявлено 16 баннеров. За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф ЦСКА в размере 30 тысяч рублей. За публичную демонстрацию зрителями баннеров оскорбительного характера и содержащих ненормативную лексику ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей. Также было принято решение запретить допуск на трибуну А стадиона ЦСКА на один домашний матч условно. Установить для ЦСКА испытательный срок до окончания сезона-2018/19, в случае очередного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 14:28
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +388

      R015RK 23 августа 2018, 17:45

      Не пускать на игры тех, кто вывешивает матерные баннеры и подать на них в суд, для того что бы взыскать эту сумму.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 13:24

      С Еременко все понятно - перешел в другой клуб. С Каррерой же обошлись подло.

      2
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      Рейтинг: +12

      lexxkrt 23 августа 2018, 06:47

      а что в баннерах неправда была написана? или титов трубач "мужская дружба" которой не было? или еременко не принимал наркотики? или каррера не сбивал насмерть девушек?. все правда, за что штраф?

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 22 августа 2018, 21:07

      Итог так называемого пилять "расследования" ((((
      330 косых слупили и вся недолга
      Демоны зло .......ие

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 22 августа 2018, 19:42

      штрафовать действительно нужно тех, кто эти банеры вывешивает.. так хоть как то может будет порядок... а этим болельщикам в кавычках пофиг все равно, клуб штраф оплатит и все норм.. можно следующий оскорбительный плакат готовить!

      4
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 августа 2018, 19:23

      Уверен, что если бы штрафные деньги передавались бы тем кого оскорбляют, то желающих это делать не было бы!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 18:55

      глупо поступили вот и пришло время для наказания. хотя нужно штрафовать тех кто это сделал ведь клуб тут совсем не при чем.

      8
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      Рейтинг: +364

      neofizer 22 августа 2018, 16:16

      во кормушку нашли...

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 22 августа 2018, 16:01

      можно сказать - подсадили парня на кокаин а теперь стеб устроили. сколько дятлов среди коне -болельщиков???

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      Рейтинг: +536

      19831170 22 августа 2018, 15:52

      Вот просто интересно, если бы фанаты сами платили штрафы за свои проделки, делали бы всё это? И зачем вообще вешать на собственный клуб эти штрафы? Затравить человека можно и за пределами стадиона, в соцсетях, наср..ть ему в бутсы в конце концов и т.д.

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