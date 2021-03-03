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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - Хольштайн
Рот-Вайсс - Хольштайн: обзор матча 03 марта 2021
Рот-Вайсс
03.03.2021, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Хольштайн
26'
A. Mühling (П)
28'
Я. Серра
90'
Й. Меес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рот-Вайсс - Хольштайн
90'
ГОЛ! 0:3!
Й. Меес
Пас отдал
N. Hauptmann
88'
Замена
N. Hauptmann
️️️️
A. Mühling
87'
Замена
Й. Меес
️️️️
Ф. Бартельс
Замена
J. Endres
️️️️
I. Young
79'
Замена
M. Platzek
️️️️
D. Grote
79'
Замена
F. Backszat
️️️️
J. Hildebrandt
70'
Замена
S. Lewerenz
️️️️
O. Kefkir
70'
68'
Замена
М. Коменда
️️️️
M. Kirkeskov
Замена
C. Harenbrock
️️️️
K. Grund
61'
58'
Замена
Ф. Резе
️️️️
Ф. Порат
28'
ГОЛ! 0:2!
Я. Серра
Пас отдал
Ф. Бартельс
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A. Mühling
Желтая карточка
D. Grote
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
11
S. Engelmann
ЦФ
1
Daniel Davari
ЦФ
0
D. Grote
ЦФ
42
Alexander Hahn
ЦФ
0
F. Herzenbruch
ЦФ
17
J. Hildebrandt
ЦФ
0
M. Kehl
ЦФ
0
K. Grund
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
0
O. Kefkir
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Хольштайн
6
Хауке Валь
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
27
Финн Порат
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
1
Ioannis Gelios
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Рот-Вайсс
0
M. Platzek
ЦФ
1
Jakob Golz
ЦФ
10
Jonas Behounek
ЦФ
4
Felix Weber
ЦФ
0
J. Neuwirt
ЦФ
0
F. Backszat
ЦФ
17
Steven Lewerenz
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
33
J. Endres
ЦФ
Хольштайн
33
Томас Дахне
ВР
3
Марко Коменда
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
33
Benjamin Girth
ЦФ
22
Aleksandar Ignjovski
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
1-5
15
Хебер
0
0
30
0
17
2-3-1-5
23
Дем
6
Валь
28
Мефферт
27
Порат
31
Бартельс
7
Джэ Сон
1
13
Серра
15
2
32
0
0
0
0
17
0
0
17
0
17
17
0
0
8
8
0
30
33
33
30
2
3
Коменда
3
Коменда
2
15
27
27
15
27
Порат
11
Резе
11
Резе
27
Порат
31
Бартельс
8
Меес
8
Меес
31
Бартельс
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Хольштайн
1
Jakob Golz
ЦФ
10
Jonas Behounek
ЦФ
4
Felix Weber
ЦФ
0
J. Neuwirt
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
33
Benjamin Girth
ЦФ
33
Томас Дахне
ВР
22
Aleksandar Ignjovski
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦЗ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakob Golz
ЦФ
10
Jonas Behounek
ЦФ
4
Felix Weber
ЦФ
0
J. Neuwirt
ЦФ
Остались в запасе
33
Benjamin Girth
ЦФ
33
Томас Дахне
ВР
22
Aleksandar Ignjovski
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦЗ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Рот-Вайсс - Хольштайн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
- : -
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Стадион:
Георг Мелхес Штадион
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