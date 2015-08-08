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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Хоффенхайм
Мюнхен 1860 - Хоффенхайм: обзор матча 08 августа 2015
Мюнхен 1860
08.08.2015, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мюнхен 1860 - Хоффенхайм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
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Мюнхен 1860
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