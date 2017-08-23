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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Хоффенхайм
Ливерпуль - Хоффенхайм: обзор матча 23 августа 2017
Ливерпуль
23.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
10'
Э. Джан
18'
М. Салах
21'
Э. Джан
63'
Р. Фирмино
28'
М. Ут
79'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Хоффенхайм
90'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
79'
ГОЛ! 4:2!
С. Вагнер
Пас отдал
А. Крамарич
ГОЛ! 4:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Хендерсон
63'
51'
Желтая карточка
К. Фогт
Желтая карточка
Д. Хендерсон
45'
+1
37'
Желтая карточка
П. Кадержабек
30'
Желтая карточка
Д. Гайгер
28'
ГОЛ! 3:1!
М. Ут
Пас отдал
С. Вагнер
ГОЛ! 3:0!
Э. Джан
Пас отдал
Р. Фирмино
21'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джан
Пас отдал
С. Мане
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
6
Ловрен
32
Матип
5
Морено
2
Александер-Арнольд
23
Джан
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-3-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
6
Нордтвейт
18
Гайгер
26
Демирбай
7
Цубер
7
Гнабри
27
Крамарич
2
Вагнер
Остались в запасе
Ливерпуль
Хоффенхайм
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Ливерпуль - Хоффенхайм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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