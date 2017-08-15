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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хоффенхайм - Ливерпуль
Хоффенхайм - Ливерпуль: обзор матча 15 августа 2017
Хоффенхайм
15.08.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Ливерпуль
87'
М. Ут
35'
Т. Александер-Арнольд
74'
Х. Нордтвейт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ливерпуль
ГОЛ! 1:2!
М. Ут
Пас отдал
Х. Нордтвейт
87'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
76'
74'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Х. Нордтвейт
Пас отдал
Д. Милнер
55'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
51'
Желтая карточка
Э. Джан
35'
ГОЛ! 0:1!
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Э. Бичакчич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
4
Бичакчич
3
Кадержабек
7
Цубер
26
Демирбай
10
Рупп
7
Гнабри
2
Вагнер
27
Крамарич
4-1-2-2-1
22
Миньоле
2
Александер-Арнольд
32
Матип
5
Морено
6
Ловрен
23
Джан
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ливерпуль
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Хоффенхайм - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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