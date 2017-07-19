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Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Хибернианс
Зальцбург - Хибернианс: обзор матча 19 июля 2017
Зальцбург
19.07.2017, среда, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Хибернианс
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зальцбург - Хибернианс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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