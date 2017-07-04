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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Инфонет - Хибернианс
Инфонет - Хибернианс: обзор матча 04 июля 2017
Инфонет
04.07.2017, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Хибернианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Инфонет - Хибернианс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Инфонет
Лига чемпионов, 1 раунд
Инфонет
0 : 1
04.07.2017
Хибернианс
Лига чемпионов, 1 раунд
Хибернианс
2 : 0
27.06.2017
Инфонет
Лига Европы, 1 раунд
Инфонет
2 : 4
06.07.2016
Хартс
Лига Европы, 1 раунд
Хартс
2 : 1
30.06.2016
Инфонет
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
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