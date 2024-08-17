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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виллинген 08 - Хайденхайм
Виллинген 08 - Хайденхайм: обзор матча 17 августа 2024
Виллинген 08
17.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Хайденхайм
43'
М. Бройниг
48'
М. Бройниг
52'
П. Ваннер
54'
М. Бройниг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллинген 08 - Хайденхайм
Желтая карточка
F. Liserra
88'
74'
Замена
Т. Зирслебен
️️️️
Б. Гимбер
74'
Замена
Л. Кербер
️️️️
П. Майнка
Замена
D. Emminger
️️️️
N. Tadic
70'
64'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Л. Сиенза
64'
Замена
М. Хонзак
️️️️
П. Ваннер
64'
Замена
Д. Томалья
️️️️
М. Бройниг
Замена
L. Dettling
️️️️
J. Brändle
55'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
F. Santoro
55'
54'
ГОЛ! 0:4!
М. Бройниг
Пас отдал
М. Пьеринджер
Замена
G. Pintidis
️️️️
E. Alihoxha
54'
52'
ГОЛ! 0:3!
П. Ваннер
Пас отдал
А. Бек
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Бройниг
Пас отдал
Л. Сиенза
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Бройниг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллинген 08
12
Андреа Ходжа
ВР
4
Enrico Krieger
ЦЗ
25
Fabio Liserra
ЦЗ
8
Nico Tadic
(К)
ЦЗ
14
Tim Zolle
ЦЗ
23
Ergi Alihoxha
ЦП
21
Ivo Colic
ЦФ
26
Mokhtar Boulachab
ЦФ
9
Flavio Santoro
ЦФ
10
Marcel Sökler
ЦФ
11
Jonas Brändle
ЦФ
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
21
Адриан Бек
АП
10
Пауль Ваннер
АП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
7
Лео Сиенза
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Виллинген 08
30
Kevin Ehmann
ВР
17
Admir Osmicic
ЦЗ
13
Christian Derflinger
ЦП
19
Georgios Pintidis
ЦП
27
Luis Dettling
ЦП
20
Karlo Kuranyi
ЦП
22
Leon Albrecht
ЦФ
24
Dominik Emminger
ЦФ
18
Samet Yilmaz
ЦФ
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
4-1-5
12
Ходжа
4
8
14
25
23
26
11
10
9
21
3-2-2-3
22
Мюллер
15
Мэлони
23
Гимбер
6
Майнка
23
Траоре
19
Ференбах
21
Бек
10
Ваннер
18
Пьеринджер
7
Сиенза
14
Бройниг
23
19
19
23
11
27
27
11
8
24
24
8
9
18
18
9
23
Гимбер
4
Зирслебен
4
Зирслебен
23
Гимбер
6
Майнка
20
Кербер
20
Кербер
6
Майнка
10
Ваннер
17
Хонзак
17
Хонзак
10
Ваннер
7
Сиенза
29
Кауфманн
29
Кауфманн
7
Сиенза
14
Бройниг
7
Томалья
7
Томалья
14
Бройниг
Остались в запасе
Виллинген 08
Хайденхайм
30
Kevin Ehmann
ВР
17
Admir Osmicic
ЦЗ
13
Christian Derflinger
ЦП
20
Karlo Kuranyi
ЦП
22
Leon Albrecht
ЦФ
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
30
Kevin Ehmann
ВР
17
Admir Osmicic
ЦЗ
13
Christian Derflinger
ЦП
20
Karlo Kuranyi
ЦП
22
Leon Albrecht
ЦФ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Виллинген 08 - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
293
610
Сейвы
6
2
Точность передач %
74
91
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Виллинген 08
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виллинген 08
0 : 4
17.08.2024
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виллинген 08
1 : 4
08.08.2021
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виллинген 08
1 : 3
10.08.2019
Фортуна
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виллинген 08
1 : 4
20.08.2016
Шальке-04
Товарищеские матчи
Виллинген 08
0 : 5
04.07.2013
Шальке-04
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Фабьенн Михел
Стадион:
Stadion am Friedengrund, Villingen
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