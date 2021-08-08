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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виллинген 08 - Шальке-04
Виллинген 08 - Шальке-04: обзор матча 08 августа 2021
Виллинген 08
08.08.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Шальке-04
17'
М. Бюлтер
49'
Р. Саласар
51'
М. Бюлтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Виллинген 08 - Шальке-04
80'
Замена
Т. Беккер
️️️️
В. Пальссон
80'
Замена
К. Чалханоглу
️️️️
Т. Оувеян
70'
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
С. Теродде
60'
Замена
Б. Идризи
️️️️
Д. Дрекслер
51'
ГОЛ! 0:3!
М. Бюлтер
Пас отдал
Д. Дрекслер
50'
Желтая карточка
Р. Саласар
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Саласар
Пас отдал
С. Теродде
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Бюлтер
Пас отдал
Д. Дрекслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллинген 08
12
Андреа Ходжа
ВР
27
Frederick Bruno
ЦЗ
8
Nico Tadic
ЦЗ
14
Patrick Peters
ЦЗ
5
Dragan Ovuka
ЦЗ
4
Mauro Chiurazzi
ЦЗ
27
Erich Sautner
ЦП
10
Nedzad Plavci
ЦП
18
Anthony Mbem-Som Nyamsi
ЦП
11
Kamran Yahyaijan
ЦФ
22
Leon Albrecht
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
17
Родриго Саласар
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Виллинген 08
36
Marcel Bender
ВР
16
Timo Wagner
ЦЗ
0
Jonas Busam
ЦЗ
3
Mathias Heiligenstein
ЦЗ
25
Fabio Liserra
ЦЗ
7
Volkan Bak
ЦП
19
Adrian Rama-Bitterfeld
ЦП
20
Thomas Kunz
ЦП
26
Mokhtar Boulachab
ЦФ
Шальке-04
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
50
Мартин Фрайзль
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ЦФ
22
Бленди Идризи
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
3-2-3-2
12
Ходжа
14
5
4
8
27
27
10
18
22
11
4-1-1-2-2
1
Ферманн
8
Айдын
35
Камински
5
2
Оувеян
6
Флик
26
Пальссон
24
Дрекслер
30
Бюлтер
17
Саласар
9
Теродде
2
Оувеян
23
Чалханоглу
23
Чалханоглу
2
Оувеян
26
Пальссон
8
Беккер
8
Беккер
26
Пальссон
24
Дрекслер
22
Идризи
22
Идризи
24
Дрекслер
9
Теродде
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
9
Теродде
Остались в запасе
Виллинген 08
Шальке-04
36
Marcel Bender
ВР
16
Timo Wagner
ЦЗ
0
Jonas Busam
ЦЗ
3
Mathias Heiligenstein
ЦЗ
25
Fabio Liserra
ЦЗ
7
Volkan Bak
ЦП
19
Adrian Rama-Bitterfeld
ЦП
20
Thomas Kunz
ЦП
26
Mokhtar Boulachab
ЦФ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
50
Мартин Фрайзль
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Остались в запасе
36
Marcel Bender
ВР
16
Timo Wagner
ЦЗ
0
Jonas Busam
ЦЗ
3
Mathias Heiligenstein
ЦЗ
25
Fabio Liserra
ЦЗ
7
Volkan Bak
ЦП
19
Adrian Rama-Bitterfeld
ЦП
20
Thomas Kunz
ЦП
26
Mokhtar Boulachab
ЦФ
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
50
Мартин Фрайзль
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Статистика матча Виллинген 08 - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виллинген 08
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виллинген 08
0 : 4
17.08.2024
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виллинген 08
1 : 4
08.08.2021
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виллинген 08
1 : 3
10.08.2019
Фортуна
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виллинген 08
1 : 4
20.08.2016
Шальке-04
Товарищеские матчи
Виллинген 08
0 : 5
04.07.2013
Шальке-04
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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