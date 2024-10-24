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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пафос - Хайденхайм
Пафос - Хайденхайм: обзор матча 24 октября 2024
Пафос
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
0 : 1
Завершен
Хайденхайм
25'
П. Майнка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Хайденхайм
86'
Замена
️️️️
М. Кауфманн
86'
Замена
О. Траоре
️️️️
С. Конте
Замена
Л. Натель
️️️️
Ж. Коррейя
79'
Замена
К. Пилеас
️️️️
Х. Сильва
79'
77'
Замена
️️️️
Л. Кербер
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Маседа
72'
Замена
Пепе
️️️️
В. Драгомир
71'
Замена
Д. Кина
️️️️
Жажа
61'
Желтая карточка
Д. Люккассен
55'
53'
Замена
️️️️
Н. Дорш
53'
Замена
️️️️
М. Хонзак
46'
Желтая карточка
Н. Дорш
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Майнка
Пас отдал
С. Конте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
11
Жажа
ПВ
11
Жайро Маседа
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
7
Лео Сиенза
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
10
Пауль Ваннер
АП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
88
Пепе
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
23
Омар Траоре
ПЗ
25
Кристофер Негеле
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
3-1-1-5
1
Ивушич
32
Люккассен
33
Сильва
77
Коррейя
26
Суньич
11
Жажа
5
Гольдар
7
Бруно
22
Танкович
30
Драгомир
11
Маседа
3-3-2-3-4
22
Мюллер
15
Мэлони
23
Гимбер
6
Майнка
2
Буш
6
Дорш
30
Тайеркауф
20
Кербер
3
Шеппнер
17
Хонзак
10
Ваннер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
31
Конте
21
Бек
33
Сильва
17
Пилеас
17
Пилеас
33
Сильва
11
Жажа
8
Кина
8
Кина
11
Жажа
30
Драгомир
88
Пепе
88
Пепе
30
Драгомир
11
Маседа
33
Силва
33
Силва
11
Маседа
77
Коррейя
19
Натель
19
Натель
77
Коррейя
31
Конте
23
Траоре
23
Траоре
31
Конте
Остались в запасе
Пафос
Хайденхайм
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Франк Феллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
25
Кристофер Негеле
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
25
Кристофер Негеле
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Пафос - Хайденхайм
1
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
13
Офсайды
1
2
Количество передач
500
304
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.1
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
0 : 1
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
0 : 1
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Лимассол Арена
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