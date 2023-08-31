Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Хартс
ПАОК - Хартс: обзор матча 31 августа 2023
ПАОК
31.08.2023, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
4 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Хартс
16'
Тайсон
23'
Брэндон
71'
Тайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Хартс
82'
Замена
О. Оффиа
️️️️
Н. Аткинсон
Замена
Г. Вракас
️️️️
А. Живкович
82'
Замена
Т. Мург
️️️️
Тайсон
74'
Замена
С. Цимас
️️️️
Брэндон
74'
ГОЛ! 3:0!
Тайсон
Пас отдал
Брэндон
71'
66'
Замена
А. Лоури
️️️️
Л. Шенклэнд
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
Виейринья
64'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Т. Циггарас
64'
59'
Замена
К. Тагава
️️️️
Л. Бойс
45'
Желтая карточка
К. Девлин
37'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
Желтая карточка
Брэндон
24'
ГОЛ! 2:0!
Брэндон
Пас отдал
Ш. Шваб
23'
18'
Желтая карточка
Т. Сиббик
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Хартс
23
Harry Stone
ВР
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
36
Callum Sandilands
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
9
Ютаро Ода
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
5
Троост-Эконг
3
Кулиеракис
20
Виейринья
5
Циггарас
22
Шваб
14
Живкович
45
Константелиас
23
Брэндон
11
Тайсон
3-3-1-3
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
3
Кингсли
13
Аткинсон
14
Девлин
6
Сиббик
20
Кокрейн
77
Варгас
7
Шенклэнд
27
Бойс
20
Виейринья
94
Кедзиора
94
Кедзиора
20
Виейринья
5
Циггарас
21
Оздоев
21
Оздоев
5
Циггарас
11
Тайсон
99
Мург
99
Мург
11
Тайсон
14
Живкович
77
Вракас
77
Вракас
14
Живкович
23
Брэндон
9
Цимас
9
Цимас
23
Брэндон
13
Аткинсон
24
Оффиа
24
Оффиа
13
Аткинсон
7
Шенклэнд
11
Лоури
11
Лоури
7
Шенклэнд
27
Бойс
11
Тагава
11
Тагава
27
Бойс
Остались в запасе
ПАОК
Хартс
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
23
Harry Stone
ВР
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
36
Callum Sandilands
ЦП
14
Алан Форрест
ЛВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Остались в запасе
23
Harry Stone
ВР
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
36
Callum Sandilands
ЦП
14
Алан Форрест
ЛВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча ПАОК - Хартс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Хартс
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+