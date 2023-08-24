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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хартс - ПАОК
Хартс - ПАОК: обзор матча 24 августа 2023
Хартс
24.08.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
ПАОК
9'
Л. Шенклэнд (П)
12'
Ш. Шваб (П)
75'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - ПАОК
90'
+9
Желтая карточка
Т. Мург
90'
+5
Желтая карточка
Р. Соареш
Замена
Ю. Ода
️️️️
К. Варгас
90'
Замена
О. Оффиа
️️️️
Н. Аткинсон
90'
88'
Замена
С. Цимас
️️️️
Брэндон
Замена
Т. Сиббик
️️️️
А. Кокрейн
87'
Замена
К. Тагава
️️️️
Л. Бойс
87'
Желтая карточка
К. Девлин
83'
83'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
78'
Замена
Х. Нарей
️️️️
Тайсон
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Живкович
Пас отдал
Т. Мург
Замена
А. Лоури
️️️️
Б. Маккей
64'
51'
Желтая карточка
Т. Циггарас
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
51'
12'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Шваб
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Шенклэнд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Harry Stone
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
21
James Wilson
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
99
Томас Мург
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
4-1-1-4
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
3
Кингсли
13
Аткинсон
14
Девлин
20
Кокрейн
27
Бойс
77
Варгас
10
Маккей
7
Шенклэнд
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
3
Кулиеракис
5
Троост-Эконг
55
Соареш
14
Живкович
22
Шваб
5
Циггарас
45
Константелиас
23
Брэндон
11
Тайсон
13
Аткинсон
24
Оффиа
24
Оффиа
13
Аткинсон
20
Кокрейн
6
Сиббик
6
Сиббик
20
Кокрейн
10
Маккей
11
Лоури
11
Лоури
10
Маккей
27
Бойс
11
Тагава
11
Тагава
27
Бойс
77
Варгас
9
Ода
9
Ода
77
Варгас
11
Тайсон
7
Нарей
7
Нарей
11
Тайсон
23
Брэндон
9
Цимас
9
Цимас
23
Брэндон
Остались в запасе
Хартс
ПАОК
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Harry Stone
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
14
Алан Форрест
ЛВ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
99
Томас Мург
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Harry Stone
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
14
Алан Форрест
ЛВ
21
James Wilson
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
99
Томас Мург
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Хартс - ПАОК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
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