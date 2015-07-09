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ХБ Торсхавн - Ритеряй
ХБ Торсхавн - Ритеряй: обзор матча 09 июля 2015
ХБ Торсхавн
09.07.2015, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
1 : 4
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Ритеряй
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча ХБ Торсхавн - Ритеряй
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0
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Матчи команд
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
Аргир
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
Ритеряй
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ХБ Торсхавн
Ритеряй
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
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2018.04.25 22:00
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2018.04.25 13:13
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Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
2018.03.31 06:27
7
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
2018.09.13 12:30
7
Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»
2018.04.25 22:00
18
Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»
2018.04.25 13:13
11
Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
2018.03.31 06:27
7
«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
2018.02.24 18:26
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