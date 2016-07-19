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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Хапоэль БШ
Шериф - Хапоэль БШ: обзор матча 19 июля 2016
Шериф
19.07.2016, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Хапоэль БШ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Хапоэль БШ
90'
Вторая желтая
О. Хобан
42'
Желтая карточка
О. Хобан
Начало матча
Статистика матча Шериф - Хапоэль БШ
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
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