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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Хапоэль БШ
Лудогорец - Хапоэль БШ: обзор матча 02 августа 2017
Лудогорец
02.08.2017, среда, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
9'
Вандерсон
33'
Вандерсон
56'
Марселиньо
61'
М. Гадир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Хапоэль БШ
Красная карточка
Марселиньо
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Г. Хаймов
88'
Вторая желтая
М. Охана
Желтая карточка
К. Моци
86'
74'
Желтая карточка
М. Охана
65'
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
Желтая карточка
Д. Кафу
62'
61'
ГОЛ! 3:1!
М. Гадир
Пас отдал
Э. Нвакаеме
59'
Желтая карточка
М. Витор
ГОЛ! 3:0!
Марселиньо
Пас отдал
К. Кешеру
56'
Желтая карточка
Натанаэль
41'
38'
Желтая карточка
Б. Биттон
35'
Желтая карточка
М. Гадир
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
Пас отдал
С. Дьяков
33'
Желтая карточка
К. Кешеру
29'
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
Марселиньо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Козмин Моци
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
26
Бен Биттон
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Лудогорец
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
18
Майкл Охана
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
3-4-1-2
27
Моци
32
Пластун
25
Натанаэль
12
Анисе
88
Саша
18
Дьяков
84
Марселиньо
88
Вандерсон
7
Кафу
13
Кешеру
4-4-2
55
Хаймов
69
Корхут
4
Витор
5
Тзедек
26
Биттон
30
Огочукву
24
Меликсон
7
Ради
9
Эйнбиндер
9
Нвакаеме
16
Гадир
Остались в запасе
Лудогорец
Хапоэль БШ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Давид Гореш
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
18
Майкл Охана
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Гореш
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
18
Майкл Охана
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Ран Козух
Статистика матча Лудогорец - Хапоэль БШ
4
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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