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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль БШ - Лудогорец
Хапоэль БШ - Лудогорец: обзор матча 26 июля 2017
Хапоэль БШ
26.07.2017, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Лудогорец
19'
Э. Нвакаеме
79'
М. Охана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Лудогорец
Желтая карточка
М. Охана
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Дьяков
Желтая карточка
Д. Огочукву
90'
ГОЛ! 2:0!
М. Охана
79'
Желтая карточка
Б. Биттон
67'
37'
Желтая карточка
К. Моци
ГОЛ! 1:0!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
М. Меликсон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
5
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
30
Джон Огочукву
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Лудогорец
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
18
Майкл Охана
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Лудогорец
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
4-4-2
55
Хаймов
5
Тзедек
69
Корхут
26
Биттон
4
Витор
30
Огочукву
7
Ради
24
Меликсон
9
Эйнбиндер
9
Нвакаеме
16
Гадир
3-4-1-2
25
Натанаэль
27
Моци
32
Пластун
84
Марселиньо
18
Дьяков
88
Саша
12
Анисе
88
Вандерсон
7
Кафу
13
Кешеру
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Лудогорец
1
Давид Гореш
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
18
Майкл Охана
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
1
Давид Гореш
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
18
Майкл Охана
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Хапоэль БШ - Лудогорец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
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