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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Мазервелл
Гамильтон Академикал - Мазервелл: обзор матча 21 апреля 2021
Гамильтон Академикал
21.04.2021, среда, 20:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Мазервелл
37'
М. О'Хара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Мазервелл
Замена
N. Thomas
️️️️
J. Hamilton
79'
Замена
R. Mimnaugh
️️️️
B. Easton
71'
Замена
L. Smith
️️️️
Р. Каллахан
68'
63'
Замена
B. Maguire
️️️️
C. Long
37'
ГОЛ! 0:1!
М. О'Хара
Пас отдал
C. Long
Красная карточка
R. Hughes
33'
Желтая карточка
Р. Каллахан
31'
26'
Желтая карточка
C. Long
Желтая карточка
Х. Одоффин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Марк О'Хара
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Гамильтон Академикал
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
11
Lewis Smith
ЦП
26
Marley Redfern
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Мазервелл
18
Чарльз Данн
ЛЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
3-2-2-3
22
14
Ходсон
33
2
Одоффин
24
40
18
Каллахан
15
19
Андерсон
21
5
4-2-4
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
31
Галлахер
5
О'Хара
14
16
Кэмпбелл
44
9
35
19
40
24
24
40
24
33
33
24
18
Каллахан
11
11
18
Каллахан
9
22
22
9
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Мазервелл
26
Marley Redfern
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
33
Jake Carroll
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
26
Marley Redfern
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Остались в запасе
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
33
Jake Carroll
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Гамильтон Академикал - Мазервелл
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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