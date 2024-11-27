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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Кванджу - Шанхай Шэньхуа
Кванджу - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 27 ноября 2024
Кванджу
27.11.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 5 тур
1 : 0
Завершен
Шанхай Шэньхуа
58'
Я. Асани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Шанхай Шэньхуа
89'
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
84'
Замена
Y. Hanchao
️️️️
С. Малеле
Желтая карточка
K. Lee
81'
Замена
J. Jeong
️️️️
K. Choi
79'
77'
Замена
П. Си
️️️️
Х. Ван
Замена
K. Lee
️️️️
Y. Heo
74'
Желтая карточка
J. Kim
71'
66'
Замена
X. Haoyang
️️️️
Т. Гао
66'
Замена
В. Манафа
️️️️
Y. Zexiang
ГОЛ! 1:0!
Я. Асани
Пас отдал
Y. Heo
58'
Замена
Я. Асани
️️️️
H. Oh
57'
Желтая карточка
B. Jun-soo
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
В. Манафа
42'
Желтая карточка
С. Малеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
3
Min-ki Lee
(К)
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
7
Hu-sung Oh
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Андре Луис
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
31
Wang Yifan
ЦП
20
Yu Hanchao
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
4-4-2
1
23
3
62
45
55
22
7
10
68
8
4-1-1-2-2
1
16
32
5
Чжу
27
Чан
17
Гао
15
Ву
33
Ван
10
Тейшейра
11
Малеле
9
Луис
7
7
Асани
7
Асани
7
10
17
17
10
68
10
10
68
17
Гао
21
21
17
Гао
16
13
Манафа
13
Манафа
16
11
Малеле
20
20
11
Малеле
33
Ван
30
Си
30
Си
33
Ван
Остались в запасе
Кванджу
Шанхай Шэньхуа
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
24
Zhen Ma
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
31
Wang Yifan
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
31
Wang Yifan
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Кванджу - Шанхай Шэньхуа
3
3
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
20
12
Офсайды
2
2
Количество передач
503
398
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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